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"Está calada". Donald Trump manda calar jornalista na Sala Oval após perguntas sobre líder da Coreia do Norte

O episódio aconteceu esta segunda-feira, durante um encontro com jornalistas na Sala Oval, onde Trump já protagonizou outros conflitos com membros da comunicação social.
Redação
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"Está calada". Donald Trump manda calar jornalista na Sala Oval após perguntas sobre líder da Coreia do Norte

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Há mais uma polémica com jornalistas a girar em torno de Donald Trump. O presidente norte-americano mandou calar várias vezes a correspondente da CNN na Casa Branca, Kristen Holmes. 

O motivo? Perguntas sobre contactos recentes com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

O episódio aconteceu esta segunda-feira, durante um encontro com jornalistas na Sala Oval, onde Trump já protagonizou outros conflitos com membros da comunicação social. A repórter procurava esclarecer se Kim não se tinha pronunciado após Donald Trump ter anunciado a redução dos exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. 

Ainda antes de terminar a questão, Donald Trump interrompeu Holmes, dizendo-lhe que era “barulhenta” e “buliçosa”. "Calada, calada, calada, estás a ser desrespeitosa", começou por afirmar com alguns sorrisos. Após questionar Holmes de que emissora fazia parte e ouvir "CNN", Trump acusou-a de fazer "notícias falsas".

No entanto, e embora tenha mandado calar Kristen Holmes várias vezes, acabou por esclarecer: Kim terá respondido às mensagens enviadas e as trocas de comunicação entre os dois líderes estarão a ser “muito positivas”.

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Donald Trump voltou a defender a decisão pela qual foi questionado, garantindo que a redução das manobras militares tornará a península coreana um lugar “mais seguro”.

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