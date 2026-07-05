"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

O fundo Global Citizen Education da FIFA foca-se agora em restabelecer o acesso à educação na Venezuela após os dois sismos do passado dia 24 de junho.

A cantora Shakira utilizou a sua plataforma nas redes sociais para apelar à angariação de fundos para o fundo Global Citizen Education da FIFA, cujo objetivo é promover a educação das crianças no mundo inteiro.

Devido à tragédia que abalou a Venezuela no passado dia 24 de junho, a iniciativa foca-se agora nas crianças venezuelanas.

A cantora colombiana partilhou um vídeo nas suas redes sociais, onde anuncia que o fundo do órgão que tutela o futebol vai doar 500 mil dólares (mais de 436 mil euros) para “ajudar as crianças a voltarem à escola, ajudar os professores, e ajudar a restabelecer o acesso à educação”.

“O primeiro-ministro do Canadá já deu um passo em frente. Espero que outros líderes participem neste esforço, como o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, o presidente de França, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz", refere.

“Se acreditas que todas as crianças merecem sonhar, une-te a este esforço”, termina o apelo da cantora.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 nas escala de Richter devastaram a Venezuela com 2.954 mortos e 16.592 feridos contabilizados até ao momento. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, os dois sismos ocorreram com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por centenas de réplicas.

Equipas de resgate de mais de 33 países estão no terreno a auxiliar as equipas venezuelanas, incluindo equipas portuguesas, que têm a base de operações na região de La Guaira, a mais afetada pela catástrofe.