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Escalava sem equipamentos de proteção e desafiava penhascos: "homem aranha do Iémen" morre aos 30 anos

O homem morreu após uma queda de 120 metros numa cratera vulcânica.
Redação
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Escalava sem equipamentos de proteção e desafiava penhascos: "homem aranha do Iémen" morre aos 30 anos
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Al-Qaqa Ibn Antar, conhecido nas redes sociais como o “Homem-Aranha do Iémen”, morreu após uma queda de cerca de 120 metros enquanto realizava uma escalada arriscada numa cratera vulcânica no sul do país, sem equipamento de segurança.

O homem, com 30 anos de idade e famoso pelas acrobacias em locais perigosos sem recurso a equipamentos de segurança, perdeu o equilíbrio durante uma manobra e acabou por cair no interior da formação geológica.

O acidente ocorreu na passada sexta-feira, dia 12 de junho, na cratera do vulcão Haradhat Damt, localizada na província de Al Dhale, no Iémen. Nas imagens captadas, é possível ver Antar a realizar movimentos acrobáticos suspenso na parede da cratera quando escorregou e caiu diretamente para o fundo do local.

É possível ver, em alguns momentos, Antar apoiado na parede com apenas uma mão, ficando suspenso sobre o vazio.

Conhecido por desafiar o perigo

Antar Al-Absi ganhou notoriedade por publicar vídeos de escaladas extremas, muitas vezes sem cordas, cabos ou outros equipamentos de proteção. As imagens das suas aventuras, realizadas em montanhas e formações rochosas, fez com que fosse apelidado de “Homem-Aranha do Iêmen”.

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As suas performances atraíam seguidores, por estara a utilizar a força das mãos e dos pés, mas também geravam críticas devido ao elevado risco associado às atividades.

Resgate demorou horas

A operação de resgate do corpo revelou-se complexa devido às características do terreno. As equipas da Defesa Civil tiveram de descer até ao interior da cratera para localizar e retirar a vítima.

Segundo a Autoridade de Defesa Civil, o corpo foi encontrado a 30 metros abaixo da superfície, numa zona com água no interior do vulcão, e a operação prolongou-se durante cerca de quatro horas devido à dificuldade de acesso ao local. Segundo a Globo no local estiveram mergulhadores e especialistas em operações aquáticas.

Autoridades deixam alerta

"Pedimos aos praticantes de atividades radicais que sigam os procedimentos de segurança e utilizem equipamentos de proteção apropriados para evitar incidentes semelhantes", destacou a Autoridade de Defesa Civil em comunicado, citado pela mesma fonte.

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Homem-Aranha do Iémen
Queda
Escalada
Cratera Vulcânica
Acrobacias

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