Equipa portuguesa salva homem soterrado durante sete dias nos escombros da Venezuela

A operação de resgate, captada pelas várias emissoras televisivas no local, ocorreu com festejos da multidão que acompanhavam a situação de Henán.

O homem soterrado nos escombros há mais de uma semana após os simos na Venezuela foi resgatado ao início da tarde desta quinta-feira - e foi uma equipa portuguesa que nunca desistiu da operação.

Hernán Alberto Gil Flores estava no centro comercial onde trabalhava quando os tremores se fizeram sentir. Esteve sete dias soterrado.

A equipa portuguesa responsável pela operação de resgate tinha-a descrito como "complexa e difícil". No entanto, um dos elementos da equipa, garantiu: "O nosso foco é ajudar o povo venezuelano e ajudar Hernán Alberto Gil. Não saímos daqui enquanto não o tirarmos".

A operação de resgate, captada pelas várias emissoras televisivas no local, ocorreu com festejos da multidão que acompanhavam a situação de Henán.

O comandante da Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa, Hugo Santos, informou, em declarações à agência Lusa, que o segurança do centro comercial precisará de cuidados médicos, "mas está estável, não apresenta risco de vida e, por si só, já é uma excelente notícia”.

O mais recente balanço oficial da tragédia na Venezuela regista 2.295 mortos e 11.267 feridos. O número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela subiu esta quinta-feira para 79. Há ainda 64 desaparecidos.

A catástrofe que abalou a Venezuela precisamente há uma semana provocou mais de 15 mil desalojados e 50 mil desaparecidos, de acordo com as estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU).