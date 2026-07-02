segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Equipa portuguesa salva homem soterrado durante sete dias nos escombros da Venezuela

A operação de resgate, captada pelas várias emissoras televisivas no local, ocorreu com festejos da multidão que acompanhavam a situação de Henán.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Relacionados

"Não saímos daqui enquanto não o tirarmos": equipa portuguesa luta para resgatar homem preso nos escombros na Venezuela

O mais recente balanço oficial da tragédia na Venezuela regista 2.295 mortos e 11.267 feridos.
"Não saímos daqui enquanto não o tirarmos": equipa portuguesa luta para resgatar homem preso nos escombros na Venezuela

No meio da tragédia, fenómeno raro pinta o céu da Venezuela de vermelho. Imagens estão a impressionar as redes sociais

As imagens estão a circular nas redes sociais, coincidindo com o cenário caótico que se faz sentir no país.
No meio da tragédia, fenómeno raro pinta o céu da Venezuela de vermelho. Imagens estão a impressionar as redes sociais

Número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela sobe para 79. Há ainda 64 desaparecidos

Os dois grandes sismos do dia 24 de junho causaram pelo menos 2.295 mortos, segundo o balanço oficial mais recente.
Número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela sobe para 79. Há ainda 64 desaparecidos

O homem soterrado nos escombros há mais de uma semana após os simos na Venezuela foi resgatado ao início da tarde desta quinta-feira - e foi uma equipa portuguesa que nunca desistiu da operação.

Hernán Alberto Gil Flores estava no centro comercial onde trabalhava quando os tremores se fizeram sentir. Esteve sete dias soterrado.

A equipa portuguesa responsável pela operação de resgate tinha-a descrito como "complexa e difícil". No entanto, um dos elementos da equipa, garantiu: "O nosso foco é ajudar o povo venezuelano e ajudar Hernán Alberto Gil. Não saímos daqui enquanto não o tirarmos".

A operação de resgate, captada pelas várias emissoras televisivas no local, ocorreu com festejos da multidão que acompanhavam a situação de Henán.

O comandante da Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa, Hugo Santos, informou, em declarações à agência Lusa, que o segurança do centro comercial precisará de cuidados médicos, "mas está estável, não apresenta risco de vida e, por si só, já é uma excelente notícia”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O mais recente balanço oficial da tragédia na Venezuela regista 2.295 mortos e 11.267 feridos. O número de portugueses e lusodescentes mortos pelos sismos da Venezuela subiu esta quinta-feira para 79. Há ainda 64 desaparecidos.

A catástrofe que abalou a Venezuela precisamente há uma semana provocou mais de 15 mil desalojados e 50 mil desaparecidos, de acordo com as estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU).

Temas

Venezuela
Sismos Venezuela
Equipa portuguesa
La Guaira
Hernán Alberto Gil Flores,

Leia também

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Caso insólito ocorrido nos Estados Unidos voltou a ganhar destaque depois de a polícia recomendar a acusação dos pais de uma criança de 18 meses, que sobreviveu após ter sido declarada morta na sequência de um quase afogamento.
Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Surto de Ébola já matou mais de 500 pessoas na República Democrática do Congo

O início do surto foi declarado oficialmente dia 15 de maio.
Surto de Ébola já matou mais de 500 pessoas na República Democrática do Congo

Mais vistos

Destaques