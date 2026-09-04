Enviados de Trump viajam este fim de semana a Moscovo e Kyiv para tentar desbloquear negociações de paz

Os enviados especiais de Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, deverão viajar a Moscovo e Kyiv este fim de semana para tentar desbloquear negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia. O Kremlin admite uma solução, mas reduz expetativa

Os enviados especiais da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner deverão viajar este fim de semana a Moscovo e a Kyiv para encetar novas consultas diplomáticas com vista a uma eventual resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Segundo a agência russa TASS, citando uma fonte anónima, os dois enviados do Presidente norte-americano, Donald Trump, deverão chegar a Moscovo e depois deslocar-se à capital ucraniana nos dias 5 e 6 de setembro.

A deslocação ganha particular relevância por representar a primeira visita dos dois negociadores a Kyiv, depois de meses de contactos centrados sobretudo em Moscovo.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou na quinta-feira que Witkoff e Kushner lhe tinham transmitido a intenção de regressar à capital russa e de visitar Kyiv nos próximos dias.

“Esperamos ver os emissários do Presidente dos Estados Unidos aqui em Kyiv”, afirmou Zelensky, no seu discurso diário, acrescentando que os enviados norte-americanos tinham confirmado reuniões nas duas capitais.

A Ucrânia vinha há vários meses a pedir que os representantes da administração norte-americana incluíssem Kyiv nos seus contactos diplomáticos.

Kremlin reduz expectativas antes da visita

Apesar da nova ronda de contactos, o Kremlin procurou reduzir as expectativas sobre a possibilidade de um avanço imediato nas negociações.

O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, afirmou que o trabalho diplomático continua, mas considerou que ainda não existem “condições concretas” para um entendimento.

“Por enquanto, infelizmente, não existem condições concretas. O trabalho continua e os contactos prosseguem”, declarou.

Ainda assim, Peskov sublinhou que Moscovo mantém como objetivo uma solução pacífica para o conflito e admitiu que a possibilidade de alcançar progressos não pode ser excluída.

O porta-voz do Kremlin indicou também que não deverão existir contactos diretos com Kyiv antes da visita dos enviados norte-americanos.

Putin admite possibilidade de negociações

Também o Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira que continuam a existir possibilidades para negociações “pacíficas e construtivas”.

Putin agradeceu aos países que têm defendido uma solução política para o conflito, nomeadamente os Estados Unidos e a China, mas insistiu que qualquer entendimento terá de ser alcançado, antes de mais, entre Moscovo e Kyiv.

O chefe de Estado russo admitiu ainda que, apesar das tensões provocadas pela guerra, os serviços de informações da Rússia e da Ucrânia continuam a manter alguns contactos.

As declarações surgem numa altura em que Moscovo e Kyiv trocam acusações relacionadas com ataques e ameaças à segurança no espaço aéreo.

Rússia e Ucrânia mantêm acusações sobre ataques

Moscovo voltou a acusar Kyiv de realizar ataques contra território russo e de ameaçar a aviação civil, depois de Volodymyr Zelensky ter alertado esta semana que o espaço aéreo russo poderia tornar-se “extremamente perigoso” devido à presença de drones ucranianos.

Na quarta-feira, as autoridades ucranianas notificaram oficialmente a Organização da Aviação Civil Internacional de que o espaço aéreo russo não seria seguro devido ao aumento da atividade militar.

O Kremlin argumenta que este tipo de ameaças poderá dificultar a realização de negociações de paz, enquanto Kyiv continua a enfrentar ataques russos e uma escassez de meios de defesa aérea.

Os ataques entre Rússia e Ucrânia continuam, entretanto, a provocar vítimas e danos dos dois lados, aumentando a pressão internacional para encontrar uma solução que permita travar o conflito.