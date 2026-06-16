Entregou-se com as mãos ensanguentadas. Pai mata terapeuta da fala do filho após suspeitar de abusos

Terá encontrado o filho numa situação que interpretou como suspeita dentro da consulta. A Polícia Nacional investiga o caso e ainda procura esclarecer todas as circunstâncias do homicídio

Um terapeuta da fala de 32 anos foi morto esta segunda-feira, 15 de junho, numa clínica em Valência, Espanha, depois de ser atacado pelo pai de uma criança que acompanhava em consultas. O suspeito terá acreditado que o filho estava a ser vítima de abusos sexuais, uma hipótese que está agora a ser investigada pelas autoridades.

Segundo avançou o jornal espanhol La Voz de Galicia, o pai terá surpreendido o especialista dentro da consulta numa situação que considerou suspeita com o menor.

O caso aconteceu no bairro de Marxalenes, em Valência, e está a ser investigado pelo Grupo de Homicídios da Polícia Nacional espanhola.

Pai terá exigido acesso às câmaras antes do ataque

De acordo com a investigação preliminar, o homem, de 24 anos, terá entrado na consulta do terapeuta da fala e encontrado o filho sem calças e sem fralda, circunstância que terá interpretado como um possível abuso.

Perante essa suspeita, terá confrontado o profissional e exigido explicações, pedindo também para ver as imagens das câmaras de vigilância da clínica.

Segundo fontes policiais citadas pela imprensa espanhola, o confronto terá escalado até à agressão física. O suspeito terá usado uma arma branca, provocando um ferimento profundo no pescoço do terapeuta, que acabou por morrer no local.

As autoridades ainda não confirmaram qualquer eventual crime de abuso sexual e continuam a recolher elementos para determinar o que aconteceu na consulta.

Vítima era especialista em intervenção logopédica

A vítima foi identificada como Vicent D. C., terapeuta da fala de 32 anos, formado em Logopedia e com mestrado em especialização em intervenção logopédica pela Universidade de Valência.

O profissional trabalhava com problemas relacionados com a voz, audição, fala e linguagem, acompanhando crianças e adultos.

A clínica onde ocorreu o homicídio disponibilizava serviços de intervenção na área da comunicação oral e escrita, incluindo acompanhamento ao domicílio.

Suspeito entregou-se à polícia após o homicídio

Pouco depois do ataque, o alegado autor do crime dirigiu-se à esquadra da Polícia Nacional em Burjassot para se entregar.

Segundo as autoridades, terá aparecido com as mãos ensanguentadas e confessado que tinha matado o terapeuta da fala do filho. Após a confissão, agentes do Grupo de Homicídios deslocaram-se à clínica e confirmaram a morte violenta do especialista.

No local esteve também uma equipa da Polícia Científica, que realizou perícias antes de o corpo ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Valência, onde será realizada a autópsia.

Investigação tenta esclarecer todas as circunstâncias

O juiz responsável pelo processo já assumiu a investigação, enquanto a Polícia Nacional continua a realizar diligências para esclarecer o crime.

As autoridades procuram confirmar a versão apresentada pelo suspeito e perceber se existiam quaisquer indícios que sustentassem a suspeita que terá motivado o ataque.

O caso provocou grande comoção em Valência, onde o terapeuta era conhecido pelo trabalho desenvolvido com crianças e famílias.