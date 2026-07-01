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"Enquanto ele estivesse vivo, eu estaria viva": mãe resgatada dos escombros com bebé de 18 dias após queda do oitavo andar

A casa da família ficou totalmente destruída e têm ainda o seu cão de estimação desaparecido, mas garantem que querem "reconstruir tudo o que perderam".
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"Enquanto ele estivesse vivo, eu estaria viva": mãe resgatada dos escombros com bebé de 18 dias após queda do oitavo andar
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Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

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Dayana Patino é o rosto de uma das histórias que tem emocionado as redes sociais no meio da catástrofe que abalou a Venezuela na última semana.

A mulher foi retirada dos escombros da sua casa com o seu bebé de apenas 18 dias ao colo. Dayana garante: "foi o meu filho que me deu motivação para estar acordada e alerta".

Em entrevista à BBC, a sobrevivente retratou o que foi estar debaixo dos escombros com o bebé. "Enquanto ele estivesse vivo, eu estaria viva. De vez em quando eu tocava no nariz dele para garantir que ele ainda respirava", relembra.

As imagens do resgate foram desde logo partilhadas nas redes sociais, com Juan David, o bebé, a tornar-se num "símbolo de esperança" para o país.

Na mesma entrevista, Dayana recorda o momento em que se apercebeu dos sismos. Estava a lavar a loiça quando achou que seria um "leve tremor". "Eu senti como se estivesse a voar. Depois disso, senti como se estivesse a afundar na água e na terra, e então caí no poço onde fiquei. Não sei como não soltei meu bebé porque eu estava a voar. Fui esmagada contra os móveis", relata.

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A primeira reação foi gritar por ajuda, mas afirma que rapidamente percebeu que não podia gastar energia. "Vou gritar quando for preciso, quando ouvir vozes ou passos por perto", descreveu.

Recorda ainda que viu um "ponto de luz que parecia a lua" e que lhe deu esperança. Depois disso, ouviu o seu irmão gritar pelo seu nome.

"Eu disse para mim mesma, essa é minha única chance. Gritei com todas as minhas forças... Gritei 'Aqui estou eu' com todas as minhas forças, e ele disse 'Eu encontrei-te, e prometo que não vou embora até te tirar daí", afirma emocionada.

Na noite de quinta-feira, Dayanna e o seu bebé foram retirados com vida dos escombros e levados para uma clínica em Caracas. A mulher sofreu alguns ferimentos com necessidade de assistência médica nas duas pernas. O bebé sofreu apenas ferimentos leves.

Já o marido, que tinha acabado de chegar a casa quando tudo aconteceu, relembra que achou que teria acontecido "o pior". O momento do resgate foi um "milagre". "Foi indescritível. Achei que eles estavam mortos. E quando vi o meu filho, senti como se tivesse nascido de novo. Eu não podia acreditar... Senti a vida voltar para mim", afirma.

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A casa da família ficou totalmente destruída e têm ainda o seu cão de estimação desaparecido, mas garantem que querem "reconstruir tudo o que perderam".

A tragédia que abalou a Venezuela na passada quarta-feira já fez milhares de mortos e desaparecidos. Segundo o último balanço oficial, foram registados 1.943 mortos, entre os quais 68 portugueses e lusodescendentes, e 10.571 feridos.

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