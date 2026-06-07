segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Encontrados dentro de sacos a 150 quilómetros de casa: o que aconteceu aos oito jovens que saíram de mota no Equador e nunca mais voltaram

Eram irmãos, primos e amigos que trabalhavam nos arrozais de Daule, perto de Guayaquil. Desapareceram no domingo e foram encontrados cinco dias depois dentro de sacos, a 150 quilómetros de casa. As autoridades acreditam que foram confundidos com membros de um gangue rival.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Mestre Bessa: "Só espero que (Seguro) não faça o mesmo que o professor Marcelo"

Relacionados

Descoberta macabra de cabeças humanas no Equador assusta país e mundo

Restos de cinco cabeças humanas foram encontrados pendurados numa praia no Equador, acompanhados de uma mensagem de ameaça de grupos criminosos, evidenciando a escalada de violência relacionada ao crime organizado no país.
Descoberta macabra de cabeças humanas no Equador assusta país e mundo

Homens disfarçados de polícias matam nove pessoas no Equador

As autoridades equatorianas continuam a investigar o incidente e indicaram que algumas das vítimas estavam a ser seguidas pelas autoridades há muito tempo.
Homens disfarçados de polícias matam nove pessoas no Equador

Apanhado em vídeo. Agente do ICE tenta entrar à força em consulado do Equador nos EUA

Quito acusa autoridades norte-americanas de violarem espaço diplomático em Minneapolis num momento de forte tensão sobre imigração
Apanhado em vídeo. Agente do ICE tenta entrar à força em consulado do Equador nos EUA

Durante cinco dias, as famílias de oito jovens desaparecidos em Daule, cidade agrícola próxima de Guayaquil, no Equador, recusaram-se a perder a esperança. Na noite de quinta-feira, nas instalações de Medicina Legal de Guayaquil, essa esperança desmoronou. As autoridades confirmaram que os oito corpos encontrados dentro de sacos de juta numa zona rural, a cerca de 150 quilómetros das suas casas, pertenciam aos seus filhos, irmãos, maridos e amigos. Tinham saído no domingo, 1 de junho, em quatro motocicletas, com destino a Milagro, uma cidade a menos de uma hora de distância. Não voltaram.

O que aconteceu aos oito jovens de Daule?

Os relatórios forenses determinaram que os jovens morreram com tiros na cabeça. Os investigadores concluíram ainda que o local onde os corpos foram encontrados não corresponde ao local original do crime, o que aponta para que os cadáveres tenham sido transportados após os assassínios.

Milagro é um dos principais centros comerciais da província de Guayas e tornou-se num território disputado por grupos ligados ao narcotráfico. De acordo com o El País, as autoridades acreditam que os jovens foram capturados por membros de uma estrutura criminal que controla parte da cidade e que os confundiu com integrantes de um grupo rival. Um bilhete encontrado junto aos corpos sugere que se tratou de um ataque do grupo Los Lobos contra os Los Choneros, duas das principais organizações criminosas do Equador. Nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais ou processos judiciais em aberto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Quem eram as vítimas?

Ali cresceram Anthony Martínez Sánchez, de 23 anos; Juan Carlos Martínez Sánchez, de 24; Roy Miller Martínez Bajaña, de 15; Jackson Geral Castro Oramas, de 17; Ariel Stalin Ponce Vera, de 20; Ricardo Arturo Castro Bajaña, de 28; Yeremi Arístides Castro López, de 23; e Andy Santiago Sáenz Figueroa, de 31.

Alguns eram irmãos. Outros, primos. Todos se conheciam desde crianças. Partilhavam apelidos, trabalhos e uma rotina marcada pelas lides do campo. Trabalhavam na colheita do arroz, na limpeza de terrenos e no transporte de produtos. Para dois deles, que já eram pais, o trabalho informal era a única forma de sustentar a família numa zona onde as oportunidades escasseiam.

Um velório que parou uma cidade

Na madrugada de sexta-feira, centenas de pessoas reuniram-se numa explanada de terra e pedras para o velório coletivo. Os oito caixões, embrulhados em plástico para impedir que fossem abertos, foram colocados lado a lado, cada um identificado com uma fotografia com rostos jovens e sorridentes. Coroas de flores rodeavam os caixões. Familiares, amigos e vizinhos desfilaram durante horas. Havia mães abraçadas, jovens que não conseguiam conter as lágrimas e crianças que observavam sem compreender a dimensão da tragédia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um país a afundar-se na violência

O massacre ocorre num contexto em que o Governo do presidente Daniel Noboa insiste que a violência diminuiu. Segundo as autoridades, os dois recolheres obrigatórios noturnos implementados terão reduzido os homicídios em 17%. Mas o Equador bateu o seu recorde de homicídios em 2025, com mais de 9.200 casos, e a violência das organizações criminosas continua a transformar a vida quotidiana em vastas zonas da costa do país.

O que antes eram disputas entre grupos armados confinadas a determinados bairros alargou-se a estradas, zonas rurais e pequenas cidades, onde a população fica presa entre fronteiras invisíveis impostas pelos gangues.

A Polícia anunciou uma recompensa para quem forneça informações que permitam identificar e capturar os responsáveis. Para as famílias, porém, a prioridade era outra. Esta sexta-feira começaram a enterrar os seus mortos.

Temas

Equador
Corpos
Sacos
Macabro
Tragédia

Leia também

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

O Kremlin saiu esta segunda-feira em defesa do teste de um míssil balístico lançado pela China para o oceano Pacífico, considerando que Pequim exerceu um "direito soberano". O ensaio militar gerou críticas da Austrália, Japão e Nova Zelândia, numa altura de crescente tensão na região do Indo-Pacífico
Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Mais vistos

Destaques