Encontrado corpo do marido da ministra italiana Eugenia Roccella mais de um mês após o desaparecimento

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Foi encontrado esta terça-feira o corpo de Luigi Cavallari, marido da ministra italiana da Família, Eugenia Roccella, mais de um mês depois do seu desaparecimento no Lago di Vico, em Itália.
De acordo com a imprensa italiana, o corpo foi localizado por mergulhadores dos Bombeiros italianos a cerca de 18 metros de profundidade. As autoridades vão agora realizar os procedimentos de identificação, incluindo testes de ADN e o eventual reconhecimento por parte da família.
O arquiteto, de 84 anos, estava desaparecido desde 27 de junho, quando fazia um passeio de barco com a mulher.
Após a descoberta, Eugenia Roccella agradeceu às equipas envolvidas nas buscas e afirmou que, apesar de a dor permanecer, a família poderá agora despedir-se de Luigi Cavallari.
Casados há cerca de 50 anos, os dois estavam juntos no momento do desaparecimento. As circunstâncias da morte continuam a ser investigadas pelas autoridades italianas.