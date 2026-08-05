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Encontrado corpo do marido da ministra italiana Eugenia Roccella mais de um mês após o desaparecimento

Luigi Cavallari, arquiteto de 84 anos e marido da ministra italiana da Família, Eugenia Roccella, desapareceu a 27 de junho durante um passeio de barco no Lago di Vico. O corpo foi encontrado esta terça-feira a 18 metros de profundidade, encerrando semanas de buscas que mobilizaram equipas de socorro.
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Encontrado corpo do marido da ministra italiana Eugenia Roccella mais de um mês após o desaparecimento
AP

Após nove anos em estado vegetativo, morreu o menino italiano infetado por queijo de leite cru contaminado

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Foi encontrado esta terça-feira o corpo de Luigi Cavallari, marido da ministra italiana da Família, Eugenia Roccella, mais de um mês depois do seu desaparecimento no Lago di Vico, em Itália.

De acordo com a imprensa italiana, o corpo foi localizado por mergulhadores dos Bombeiros italianos a cerca de 18 metros de profundidade. As autoridades vão agora realizar os procedimentos de identificação, incluindo testes de ADN e o eventual reconhecimento por parte da família.

O arquiteto, de 84 anos, estava desaparecido desde 27 de junho, quando fazia um passeio de barco com a mulher.

Após a descoberta, Eugenia Roccella agradeceu às equipas envolvidas nas buscas e afirmou que, apesar de a dor permanecer, a família poderá agora despedir-se de Luigi Cavallari.

Casados há cerca de 50 anos, os dois estavam juntos no momento do desaparecimento. As circunstâncias da morte continuam a ser investigadas pelas autoridades italianas.

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Itália
Corpo
Eugenia Roccella
Luigi Cavallari
Lago di Vico

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