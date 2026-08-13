Encontrado corpo de um dos portugueses desaparecidos após tempestade no mar na Croácia

Depois de horas de buscas, um dos quatro portugueses desaparecidos no mar da Croácia foi encontrado sem vida. Dois já foram resgatados e as autoridades mantém as buscas para encontrar o último elemento do grupo.

O corpo de um dos quatro portugueses que desapareceram na madrugada de quarta-feira no mar da Croácia foi encontrado na manhã desta quinta-feira, junto à baía de Zavratnica, na ilha de Krk, segundo a imprensa croata. As autoridades continuam as operações de busca pelo quarto cidadão português que permanece desaparecido.

Dois dos quatro elementos do grupo foram entretanto encontrados com vida depois de terem passado mais de oito horas no mar. Uma mulher foi localizada na baía de Butinj, enquanto um homem foi encontrado pouco depois nas proximidades da enseada de Ogrul, numa rocha. Ambos receberam assistência das equipas de emergência.

O grupo, constituído por quatro amigos portugueses com cerca de 30 anos, encontrava-se de férias na Croácia e tinha saído para o mar numa pequena embarcação insuflável a remos, com cerca de 1,5 metros, a partir de um parque de campismo situado a norte de Senj.

Tempestade surpreendeu grupo durante a madrugada

O alerta sobre o desaparecimento foi recebido pelas autoridades croatas às 04h41 locais de quarta-feira, 03h41 em Portugal continental.

Segundo a informação divulgada pelas autoridades e pela imprensa croata, os quatro portugueses tinham partido num pequeno barco de recreio em direção a Senj quando foram surpreendidos por condições meteorológicas adversas no Canal de Velebit, no mar Adriático.

A região estava a ser atingida por fortes rajadas de vento e ondulação intensa. Algumas fontes locais indicaram rajadas superiores a 100 quilómetros por hora e ondas acima dos dois metros.

Pouco depois de recebido o alerta, as autoridades croatas lançaram uma operação de busca e salvamento, mobilizando meios marítimos e aéreos.