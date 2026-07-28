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Encontrada em Madrid carapaça de tartaruga pré-histórica com mais de 15 milhões de anos

Restos fósseis de uma tartaruga pré-histórica foram encontrados durante trabalhos de construção promovidos pela Câmara de Madrid. Especialistas acreditam tratar-se de um exemplar da espécie Titanochelon bolivari, que habitou a Península Ibérica durante o Mioceno.
Redação
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Encontrada em Madrid carapaça de tartaruga pré-histórica com mais de 15 milhões de anos
Ayuntamento de Madrid

O segredo dos dois buracos na mola da roupa que quase ninguém usa como deve ser

Uma obra municipal em Madrid revelou um achado inesperado com milhões de anos de história. Durante os trabalhos de construção de um novo edifício do Centro Integral de Formação para a Segurança e Emergências (CIFSE), no bairro de Latina, foram descobertos os restos da carapaça de uma tartaruga gigante que viveu há mais de 15 milhões de anos, durante o período Mioceno.

A descoberta foi anunciada pela vice-presidente da Câmara de Madrid, Inma Sanz, e pela chefe de Obras e Equipamentos, Paloma García Romero, que visitaram o local. Segundo a autarca, o achado surgiu durante as escavações necessárias para a construção de novas salas de formação e surpreendeu até os especialistas envolvidos no projeto.

"Neste estaleiro de obras, surgiu também uma descoberta muito surpreendente: a carapaça de uma tartaruga com mais de 15 milhões de anos, da época do Miocénico.", revelou a autarca, citada pela Europa Press.

Espécie gigante habitou a Península Ibérica

Os primeiros estudos indicam que os fósseis pertencem a uma Titanochelon bolivari, uma espécie de tartaruga terrestre gigante que viveu entre o Mioceno Inferior e o Mioceno Médio, numa época em que o território atualmente ocupado por Madrid apresentava condições ambientais muito diferentes das atuais.

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Os exemplares deste género podiam atingir entre um e dois metros de comprimento de carapaça e possuíam membros robustos, adaptados à vida terrestre.

Após a descoberta, os restos serão transferidos para o Museu Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, onde serão analisados, conservados e estudados por especialistas em paleontologia.

Madrid volta a revelar vestígios do passado

Este não é o primeiro achado paleontológico realizado em obras promovidas pela autarquia madrilena.

Em trabalhos anteriores, efetuados no centro logístico de Atalayuela, foram encontrados restos fósseis de um mamute, demonstrando que o subsolo da capital espanhola continua a esconder importantes testemunhos da fauna que habitou a região há milhões de anos.

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Tartaruga gigante
Mioceno
Titanochelon bolivari
Bairro de Latina
Madrid

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