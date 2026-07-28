Encontrada em Madrid carapaça de tartaruga pré-histórica com mais de 15 milhões de anos

Restos fósseis de uma tartaruga pré-histórica foram encontrados durante trabalhos de construção promovidos pela Câmara de Madrid. Especialistas acreditam tratar-se de um exemplar da espécie Titanochelon bolivari, que habitou a Península Ibérica durante o Mioceno.

Uma obra municipal em Madrid revelou um achado inesperado com milhões de anos de história. Durante os trabalhos de construção de um novo edifício do Centro Integral de Formação para a Segurança e Emergências (CIFSE), no bairro de Latina, foram descobertos os restos da carapaça de uma tartaruga gigante que viveu há mais de 15 milhões de anos, durante o período Mioceno.

A descoberta foi anunciada pela vice-presidente da Câmara de Madrid, Inma Sanz, e pela chefe de Obras e Equipamentos, Paloma García Romero, que visitaram o local. Segundo a autarca, o achado surgiu durante as escavações necessárias para a construção de novas salas de formação e surpreendeu até os especialistas envolvidos no projeto.

"Neste estaleiro de obras, surgiu também uma descoberta muito surpreendente: a carapaça de uma tartaruga com mais de 15 milhões de anos, da época do Miocénico.", revelou a autarca, citada pela Europa Press.

Espécie gigante habitou a Península Ibérica

Os primeiros estudos indicam que os fósseis pertencem a uma Titanochelon bolivari, uma espécie de tartaruga terrestre gigante que viveu entre o Mioceno Inferior e o Mioceno Médio, numa época em que o território atualmente ocupado por Madrid apresentava condições ambientais muito diferentes das atuais.

Os exemplares deste género podiam atingir entre um e dois metros de comprimento de carapaça e possuíam membros robustos, adaptados à vida terrestre.

Após a descoberta, os restos serão transferidos para o Museu Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, onde serão analisados, conservados e estudados por especialistas em paleontologia.

Madrid volta a revelar vestígios do passado

Este não é o primeiro achado paleontológico realizado em obras promovidas pela autarquia madrilena.

Em trabalhos anteriores, efetuados no centro logístico de Atalayuela, foram encontrados restos fósseis de um mamute, demonstrando que o subsolo da capital espanhola continua a esconder importantes testemunhos da fauna que habitou a região há milhões de anos.