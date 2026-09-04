Empresário norte-americano encontrado morto num quarto de hotel no Brasil

A vítima de 44 anos foi encontrada morta num hotel em São Paulo, depois de a família, nos Estados Unidos, ter alertado para a falta de notícias. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e aguarda os resultados do Instituto Médico-Legal.

Um empresário norte-americano de 44 anos foi encontrado morto, esta quinta-feira, num quarto do Sheraton São Paulo WTC Hotel, na zona sul de São Paulo.

A vítima foi identificada pela TV Globo como Andres Barquero Dembo e encontrava-se no Brasil no âmbito da atividade profissional.

Andres era diretor comercial do sector farmacêutico e estava hospedado naquela unidade hoteleira quando deixou de responder às tentativas de contacto da família, que se encontrava nos Estados Unidos. Até chegou a desmarcar um jantar com amigos que tinha marcado para essa noite, por estar indisposto.

Perante a falta de notícias, os familiares contactaram o hotel. Os funcionários deslocaram-se ao quarto e encontraram o empresário já sem vida, sentado numa cadeira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência confirmou o óbito no local.

O caso foi entregue à Polícia Civil de São Paulo e registado como morte suspeita.

Segundo a mesma fonte, não havia sinais de agressão, nem de drogas no interior do quarto.

Polícia aguarda resultados das perícias

A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto Médico-Legal (IML), que deverão ajudar a determinar a causa da morte. Enquanto esses resultados não forem conhecidos, as circunstâncias em que Andres Barquero Dembo morreu permanecem por esclarecer.

Hotel diz estar a colaborar com as autoridades

O Sheraton São Paulo WTC confirmou a ocorrência e lamentou a morte do hóspede.

Em comunicado, o hotel afirmou que está a prestar o apoio necessário às pessoas envolvidas e que está a colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.