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Empresa ligada a Trump prepara exploração de petróleo na Gronelândia sem autorização do governo local

A estimativa da petrolífera norte-americana é que encontrem reservas de crude naquela região no valor de quase 900 mil milhões de euros. 
Redação
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Empresa ligada a Trump prepara exploração de petróleo na Gronelândia sem autorização do governo local

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A fixação com a Gronelândia mantém-se do lado de Donald Trump. Uma empresa petrolífera com ligações ao presidente norte-americano prepara-se para iniciar uma exploração no território autónomo da Dinamarca, sem autorização local. 

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os primeiros equipamentos da Greenland Energy que visam iniciar a exploração chegaram à costa leste no mês passado, com o objetivo de abrir dois poços - um investimento de cerca de 60 milhões de dólares (51 milhões de euros). A estimativa da petrolífera norte-americana é que encontrem reservas de crude naquela região no valor de quase 900 mil milhões de euros. 

No entanto, trata-se de um projeto sem a autorização do governo local. A ilha sublinha ainda que não existe autorização nem para esta nem para qualquer outra empresa de exploração petrolífera, de acordo com o governo da Gronelândia, que parou de emitir novas licenças de petróleo em 2021 por motivos ambientais.

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