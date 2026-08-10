Eclipse solar visto do céu: há 11 voos com vista privilegiada para o fenómeno

A Vueling anunciou 11 voos que vão coincidir com a passagem do fenómeno e, em dois deles, com destino a Lisboa, será possível acompanhar a totalidade do eclipse a milhares de metros de altitude.

A Vueling anunciou hoje que 11 voos coincidem com o eclipse solar de quarta-feira e em duas ligações é possível observar o fenómeno na totalidade.

Estas duas ligações partem de Barcelona, no nordeste de Espanha, e na Palma de Maiorca, nas ilhas Baleares, com destino a Lisboa.

A companhia aérea adiantou que esses aviões vão sobrevoar a trajetória do eclipse a uma altitude entre 30.000 e 36.000 pés, ou seja, entre cerca de nove mil e 11.000 metros.

De acordo com as rotas e os horários previstos, os passageiros dos voos Barcelona-Lisboa e Palma de Maiorca-Lisboa vão coincidir com a fase de totalidade do eclipse, quando a lua cobre completamente o sol durante alguns instantes.

Os outros nove voos vão atravessar zonas próximas da trajetória e permitir contemplar o eclipse de forma parcial, desde que as condições meteorológicas o permitam.

Trata-se das rotas entre Lisboa e Barcelona, Bilbau e Alicante, Sevilha e Santiago de Compostela, Barcelona, Ibiza, Valência e Málaga com destino a Paris, e de Ibiza e Málaga com Sevilha.

A companhia vai distribuir a bordo óculos para que os passageiros possam acompanhar o fenómeno com a proteção adequada através das janelas do avião.

Os especialistas alertaram que olhar para o Sol sem filtros certificados, mesmo durante as fases parciais, pode causar lesões oculares graves e irreversíveis.

A Vueling salientou também que a sua rede faz ligação com os principais pontos ao longa da faixa em que o eclipse solar será total, desde a costa da Cantábria e da costa atlântica até ao Mediterrâneo.

O eclipse de 12 de agosto será o primeiro eclipse solar total visível a partir da Península Ibérica desde 1905.