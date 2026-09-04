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É oficial: Julgamento de Lindsay Clancy acusada de matar os três filhos foi declarado nulo

Júri não não conseguiu um veredicto unânime sobre a responsabilidade criminal da mãe
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É oficial: Julgamento de Lindsay Clancy acusada de matar os três filhos foi declarado nulo

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Um tribunal de recurso norte-americano validou hoje a anulação do julgamento de uma mãe pelo assassinato dos seus três filhos, depois de os jurados não terem chegado a acordo sobre um veredicto.

O juiz William Sullivan anunciou a confirmação da sua decisão quando a audiência foi retomada no início da tarde (hora local) no tribunal de Plymouth, perto de Boston (nordeste).

"Declararei o júri bloqueado e declararei anulado o julgamento", disse aos jurados, a quem agradeceu calorosamente por terem cumprido o seu "dever" como cidadãos.

A defesa tinha recorrido da decisão do juiz, mas o tribunal de recurso confirmou-a.

A anulação do julgamento, no sétimo dia de deliberações, deixa o caso por resolver e permite que os procuradores voltem a processar a mulher, Lindsay Clancy.

Para chegar a um veredicto, é necessária a unanimidade dos 12 jurados, mas o júri estava aparentemente dividido entre 11 jurados a favor da absolvição com base na falta de responsabilidade criminal de Lindsay Clancy e um contra este veredicto, segundo o estado das deliberações que foram conhecidas através das trocas entre o juiz, a defesa e a acusação.

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A conclusão de um "júri bloqueado" ocorre quando o juiz tem de tomar nota de que, após vários dias de deliberações, os jurados não conseguem chegar a um acordo. Neste caso, o julgamento é cancelado e pode ser realizado mais tarde, com um novo júri.

Lindsay Clancy, de 36 anos, enfrenta uma pena de prisão perpétua pelo assassinato dos seus filhos com 5 anos, 3 anos e 8 meses.

A acusada, que está numa cadeira de rodas depois de ter tentado suicidar-se após este triplo infanticídio, admite os factos mas declara-se inocente, alegando que sofria de psicose pós-parto. Segundo ela, uma voz ordenou-lhe que matasse os filhos.

Um argumento rejeitado de imediato pela acusação, segundo o qual a mulher planeou os homicídios e conseguiu compreender a dimensão do seu ato.

Este caso ganhou um grande mediatismo e desencadeou um intenso debate público nos Estados Unidos sobre a saúde mental das mães. No banco das testemunhas, psiquiatras, familiares, bem como o ex-marido da acusada e pai das crianças, descreveram o sofrimento em que a mãe se sentiu mergulhada.

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Dezenas de mulheres reuniram-se durante semanas à porta do tribunal para mostrar o seu apoio a Lindsay Clancy. Esperam que o caso aumente a consciencialização para a psicose pós-parto, uma perturbação que afeta uma a duas mulheres em cada 1.000 partos, segundo grupos de defesa dos direitos das mulheres.

Uma parte da opinião pública também ficou indignada com a violência destes infanticídios e com o apoio recebido pela acusada.

[notícia atualizada às 20h00 com a confirmação da nulidade do julgamento]

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