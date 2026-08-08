“É o papá!”: a reação de duas crianças ao primeiro voo com o pai como piloto que está a emocionar as redes sociais

O momento foi partilhado pela mãe, Marina Bertoloto Dantas Cossi, de 35 anos, que registou a reação das duas crianças, de 6 e 8 anos, a ouvirem a voz do pai pelos altifalantes da aeronave.

Os filhos não costumam ir aos trabalhos dos pais. Não os costumam ver “em ação”. E talvez tenha sido essa novidade que deixou estas duas crianças tão emocionadas quando se aperceberam que estavam sentados no seu primeiro voo pilotado pelo pai.

O momento foi partilhado pela mãe, Marina Bertoloto Dantas Cossi, de 35 anos, que registou a reação das duas crianças, de 6 e 8 anos, a ouvirem a voz do pai pelos altifalantes da aeronave.

O vídeo mostra a menina emocionada com o irmão ainda em choque a família a acompanhar o momento.

“Hoje tivemos o primeiro voo com o papai pilotando! Foi lindo, emocionante e inesquecível!”, pode ler-se na descrição da publicação no Instagram. “Ah... e o pouso não poderia ter sido melhor! Com você literalmente estamos nas nuvens... que orgulho! Te amamos e estaremos sempre te esperando!”, escreveu a mãe das crianças, dirigindo-se ao piloto e pai de família.

As imagens estão a ser partilhadas por vários utilizadores, que destacam a emoção da criança.