“É extremamente doloroso e debilitante”: filho de Joe Biden revela estado de saúde do pai

O filho do antigo presidente dos Estados Unidos Joe Biden revelou que o estado de saúde do pai está cada vez mais debilitado.

Em entrevista ao Newsnight da BBC, Hunter Biden lamentou a situação “extremamente dolorosa e debilitante” pela qual o pai está a passar. “O cancro espalhou-se, metastizou para os ossos e não só. É extremamente doloroso e debilitante, mas ele ainda se aguenta”, disse, descrevendo-o como o “pilar da família”.

“Ele é o melhor pai, o melhor marido e o melhor avô. A única coisa que posso dizer sobre a sua saúde é que gostava que ele se queixasse mais”, afirmou, visivelmente emocionado.

Joe Biden foi diagnosticado com cancro da próstata em maio de 2025. Embora seja um tipo de cancro que, de acordo com a Sociedade Americana do Cancro, tem uma elevada taxa de sobrevivência, no caso do antigo presidente norte-americano, a doença espalhou-se pelos ossos, não tendo cura.

Na mesma entrevista, Hunter Biden afirma ainda ser “a pessoa mais privilegiada que existe” após receber um perdão presidencial do seu pai por crimes relacionados com a compra ilegal de uma arma e de se ter declarado culpado de crimes fiscais. O perdão, concedido em dezembro de 2024, foi total e incondicional e abrangia também outros eventuais crimes federais cometidos por Hunter entre 2014 e 2024. Na altura, Joe Biden justificou a decisão alegando que o filho tinha sido alvo de uma perseguição política.