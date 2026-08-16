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"É algo que não se espera quando se está a trabalhar numa terça-feira de manhã": tesouro de 9 milhões de euros encontrado por jovem de 18 anos na Bélgica

A descoberta aconteceu por acaso durante umas obras numa antiga cervejaria. Agora, além de avaliar o tesouro, as autoridades tentam desvendar o mistério: quem escondeu o ouro e quem tem direito a ficar com ele?
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"É algo que não se espera quando se está a trabalhar numa terça-feira de manhã": tesouro de 9 milhões de euros encontrado por jovem de 18 anos na Bélgica

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O que parecia ser apenas mais um dia de trabalho numa obra acabou numa descoberta avaliada em cerca de nove milhões de euros.

Kobe, um estudante belga de 18 anos que trabalhava durante as férias numa empresa de construção, fazia parte da equipa que encontrou um enorme tesouro de ouro durante obras em Sint-Gillis-Dendermonde, na Bélgica.

Os trabalhadores estavam a abrir uma vala para instalar uma nova tubagem de saneamento quando se depararam com objetos que inicialmente confundiram com simples moedas. Só depois de encontrarem um lingote de ouro perceberam a dimensão da descoberta.

O tesouro estava escondido numa estrutura de alvenaria na parede da cave de uma antiga propriedade e inclui 49 lingotes de ouro e numerosas moedas. O valor estimado do conjunto ronda os nove milhões de euros.

“Primeiro pensei que eram moedas de um euro”

Kobe revelou à televisão belga VTM que os trabalhadores começaram por pensar que tinham encontrado moedas comuns.

De repente vimos algo ali”, relatou o jovem, explicando que, inicialmente, pensou que seriam moedas de um euro. Foi quando apareceu um lingote de ouro que perceberam que estavam perante algo muito diferente.

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A surpresa aumentou à medida que os trabalhadores continuaram a escavar.

O achado acabou por revelar uma quantidade considerável de ouro, aparentemente escondida de forma deliberada dentro da parede da cave.

É algo que não se espera quando se está a trabalhar numa terça-feira de manhã. É um choque, mas também se sabe que é preciso entregar, uma descoberta tão grande. Ligamos imediatamente para a polícia e contactamos as pessoas certas, porque é uma quantia enorme.”, disse Kobe.

Trabalhadores chamaram a polícia

Perante a dimensão da descoberta, os trabalhadores decidiram contactar imediatamente as autoridades.

O ouro foi recolhido e colocado sob custódia num local seguro, enquanto as autoridades procuram determinar de onde veio, quem o escondeu e quem é o seu legítimo proprietário.

A polícia local divulgou imagens do tesouro, onde podem ser vistos os lingotes e várias moedas.

As autoridades deixaram ainda um aviso a quem possa ter ficado tentado a procurar mais ouro no local: o tesouro já foi retirado e não é permitida qualquer escavação não autorizada na propriedade.

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Uma antiga propriedade ligada a uma família de cervejeiros

A descoberta aconteceu numa propriedade com uma história que remonta ao final do século XIX.

O edifício estava associado à família Van Assche, ligada à produção de cerveja na região. A atividade cervejeira no local terá começado em 1899 e prolongou-se até 1970.

A antiga propriedade está atualmente a ser renovada pela CAW Oost-Vlaanderen, uma organização de apoio social que pretende transformar o espaço em instalações para os seus serviços, incluindo escritórios e habitação.

A origem do ouro, contudo, permanece um mistério.

Não é conhecida a identidade de quem escondeu os lingotes e as moedas nem a razão pela qual foram colocados dentro da parede.

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