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Durante mais de uma década abusou da companheira inconsciente. Homem britânico arrisca prisão perpétua

Os factos ocorreram entre janeiro de 2014 e setembro de 2025.
Redação
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Durante mais de uma década abusou da companheira inconsciente. Homem britânico arrisca prisão perpétua
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Um homem com cerca de 40 anos declarou-se culpado, esta terça-feira, em Inglaterra, de 32 crimes de natureza sexual praticados contra a companheira ao longo de vários anos, muitos deles enquanto a vítima estava inconsciente ou incapaz de dar consentimento.

Crimes prolongaram-se durante mais de uma década

Os factos ocorreram entre janeiro de 2014 e setembro de 2025, e o arguido, de nacionalidade britânica, arrisca prisão perpétua.

Segundo a acusação, o homem aproveitava-se de momentos em que a companheira estava a dormir ou "drogada e incapaz de reagir" para cometer os abusos, registando parte deles em fotografias e vídeos sem o conhecimento da vítima.

A investigação revelou ainda que em pelo menos dez dos casos, os crimes terão sido cometidos "em colaboração com uma pessoa desconhecida".

A setença será conhecida a 18 de setembro.

Temas

Homem britânico
Crimes sexuais
Companhia inconsciente
Prisão Perpétua

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