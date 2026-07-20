segunda-feira, 20 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Duplo sismo na Venezuela matou 121 portugueses e lusodescendentes. Há ainda 49 desaparecidos

O duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho provocou a morte de 121 portugueses e lusodescendentes, segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entre as vítimas estão 23 menores. O número total de mortos no país subiu para 5.208
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Europa aprova Wegovy em comprimido: novo medicamento para perda de peso chega em versão oral

Relacionados

Gato é resgatado com vida após sobreviver 23 dias debaixo dos escombros na Venezuela

O animal foi encontrado durante as operações de busca em Catia La Mar após sobreviver em condições extremas.
Gato é resgatado com vida após sobreviver 23 dias debaixo dos escombros na Venezuela

"Encontrámo-lo abraçado aos avós": membro da equipa de resgate relata como encontrou o corpo do menino soterrado após sismos na Venezuela

Guillermo Arana Leyton garante que houve pessoas que resistiram dez dias sob os destroços sem chegarem a ser resgatadas a tempo. O socorrista argentino admite ainda que o número de mortos pode vir a ultrapassar os 20 mil. "O odor dos corpos é avassalador", disse ainda.
"Encontrámo-lo abraçado aos avós": membro da equipa de resgate relata como encontrou o corpo do menino soterrado após sismos na Venezuela

O duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho provocou a morte de 121 portugueses e lusodescendentes, segundo o mais recente balanço divulgado esta segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Entre as vítimas mortais estão 98 adultos e 23 menores, sendo que 103 dos cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos tinham também nacionalidade venezuelana.

O número representa uma subida face ao balanço anterior, que apontava para 120 portugueses e lusodescendentes mortos na sequência da catástrofe.

O MNE informou ainda que 49 cidadãos portugueses continuam desaparecidos, mantendo-se as operações de procura e identificação das vítimas.

Número total de mortos sobe para 5.208

Quase um mês depois dos sismos, o número total de vítimas mortais na Venezuela subiu para 5.208, depois de terem sido contabilizados mais 89 mortos, segundo informação divulgada no domingo pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

A dimensão da tragédia levou vários países, incluindo Portugal e outros Estados-membros da União Europeia, a enviarem equipas de busca e salvamento para apoiar as operações no terreno.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades continuam a trabalhar na identificação das vítimas e na localização de pessoas que permanecem desaparecidas.

Dois sismos de grande magnitude atingiram o país

Os dois sismos ocorreram a 24 de junho, a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com magnitudes de 7,2 e 7,5 e menos de um minuto de intervalo entre ambos.

Segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os fortes abalos foram seguidos por centenas de réplicas, agravando a destruição e dificultando as operações de emergência.

A comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela foi particularmente afetada pela tragédia, com dezenas de vítimas mortais e cidadãos ainda dados como desaparecidos.

Temas

Venezuela
Sismos
Portugueses
Lusodescendentes
Mortes

Leia também

Duplo sismo na Venezuela matou 121 portugueses e lusodescendentes. Há ainda 49 desaparecidos

O duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho provocou a morte de 121 portugueses e lusodescendentes, segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entre as vítimas estão 23 menores. O número total de mortos no país subiu para 5.208
Duplo sismo na Venezuela matou 121 portugueses e lusodescendentes. Há ainda 49 desaparecidos

Zelensky reivindica ataques contra Moscovo

Volodymyr Zelensky reivindicou novos ataques ucranianos de longo alcance contra instalações logísticas e um depósito de petróleo na região de Moscovo. No mesmo dia, as autoridades russas acusaram a Ucrânia de ter atingido um autocarro em Shebekino, na região de Belgorod, provocando cinco mortos e 23 feridos. As acusações não foram verificadas de forma independente
Zelensky reivindica ataques contra Moscovo

Andy Burnham oficialmente nomeado primeiro-ministro britânico

Andy Burnham foi oficialmente nomeado primeiro-ministro do Reino Unido pelo Rei Carlos III, durante uma audiência no Palácio de Buckingham. O antigo presidente da Câmara da Grande Manchester sucede a Keir Starmer, que apresentou formalmente a demissão após dois anos à frente do Governo britânico
Andy Burnham oficialmente nomeado primeiro-ministro britânico

Mais vistos

Destaques