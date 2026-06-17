Duas estudantes morreram após serem surpreendidas pela maré enquanto dormiam na praia nos EUA

De acordo com as autoridades locais, aquele local é conhecido pelas alterações muito rápidas da maré.

O que parecia um momento de paz terminou em tragédia. Duas jovens, ambas estudantes estudantes universitárias morreram depois de terem sido arrastadas para o mar enquanto faziam uma sesta numa praia nos Estados Unidos, na passada quarta-feira, dia 10 de junho.

Segundo as autoridades locais, as duas amigas encontravam-se a descansar perto de uma abertura natural entre falésias, numa área situada entre Yellow Bank Beach e Bonny Doon Beach, quando foram surpreendidas pela subida da maré e pela força das ondas.

As jovens, identificadas pela estação televisiva local Fox11 como Harshita Nair, de 21 anos, e Mahial Sran, de 20, foram resgatadas ainda com vida, por vários operacionais, incluindo oito nadadores salvadores.

Harshita acabou por morrer no local, após ser retirada da água e Mahial foi hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e o seu óbito foi declaro este sábado.

As duas amigas estavam prestes a concluir a faculdade.

Local é conhecido pelos perigos da maré

De acordo com Kyle Breton, capitão voluntário do Corpo de Bombeiros do Condado de Santa Cruz, a zona onde as jovens se encontravam é particularmente perigosa devido às alterações rápidas da maré. Explicou ainda que existe uma espécie de "armadilha natural" junto às falésias, onde algumas pessoas costumam descansar sem se aperceberem da velocidade com que a água pode subir, e acrescentou que este mês houve pelo menos outros cinco resgates no mar na mesma região.