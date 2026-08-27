Drone cai perto da Embaixada de Portugal em Kiev durante ataque russo

A queda provocou uma forte explosão e causou danos em edifícios próximos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que todos os elementos da representação diplomática portuguesa estão em segurança.

Um drone caiu esta quinta-feira a cerca de 300 metros da Embaixada de Portugal em Kiev, na Ucrânia, durante uma nova vaga de ataques contra a capital ucraniana.

O impacto provocou uma forte explosão e danos em edifícios próximos, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português. Apesar da proximidade do local da queda, não há registo de feridos entre os elementos da representação diplomática portuguesa.

“Condenamos com veemência o ataque ocorrido hoje em Kyiv, com a queda de um drone a cerca de 300 metros da Embaixada de Portugal, provocando uma forte explosão e danos em edifícios próximos”, escreveu o MNE numa publicação nas redes sociais.

Na mesma mensagem, o ministério assegurou: “Todos os elementos da nossa representação diplomática estão bem.”

Ataque atingiu várias zonas da Ucrânia

O incidente junto à representação diplomática portuguesa aconteceu no âmbito de uma ofensiva de grande escala contra a Ucrânia.

Segundo a Reuters, a Rússia lançou durante a noite e a manhã desta quinta-feira uma operação que envolveu 258 drones, além de mísseis balísticos e hipersónicos.

A ofensiva atingiu Kiev e várias outras regiões, com explosões e danos registados em infraestruturas civis, industriais e energéticas. A Força Aérea ucraniana afirmou ter intercetado quase 90% dos drones utilizados no ataque, além de sete mísseis balísticos e um míssil de cruzeiro antinavio.

Na capital ucraniana, os destroços de armas intercetadas caíram em pelo menos dois distritos.