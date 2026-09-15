Drone cai a apenas um quilómetro de base aérea alemã e lança alerta

Uma vasta operação policial está em curso para localizar e identificar a origem do aparelho.

Um drone de origem desconhecida caiu a uma distância perigosamente curta da base aérea das Forças Armadas Alemãs, em Wunstorf.

De acordo com a imprensa local, o engenho terá caído a cerca de um quilómetro da base em Hannover, no norte da Alemanha. Uma vasta operação policial está em curso para localizar e identificar a origem do aparelho.

A invasão de drones nos espaços aéreos tem sido recorrente. Esta segunda-feira, a NATO abateu um drone que invadiu o espaço da Lituânia. Suspeita-se que tenha vindo da Bielorrúsia, país vizinho e aliado da Rússia.