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Doze pessoas morreram após queda de aeronave nos Estados Unidos. Familiares assistiram à tragédia

A bordo seguia o piloto e 11 passageiros que participavam numa atividade de paraquedismo. Não há sobreviventes.
Redação
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Doze pessoas morreram, este domingo, na sequência da queda de uma aeronave no estado norte-americano do Missouri.

O acidente ocorreu nas proximidades do Aeroporto Memorial de Butler. Segundo a Associated Press, a aeronave despenhou-se pouco depois da descolagem, acabando por se incendiar após o impacto.

Responsáveis do aeroporto afirmam que o piloto terá tentado efetuar uma aterragem de emergência antes de perder o controlo do aparelho.

A bordo seguiam 12 pessoas: o piloto e 11 passageiros que participavam numa atividade de paraquedismo organizada pela empresa Skydive Kansas City. Nenhum dos ocupantes sobreviveu ao acidente.

Equipas de emergência, bombeiros, agentes da Patrulha Rodoviária do Missouri e elementos da polícia deslocaram-se rapidamente para o local, onde encontraram os destroços da aeronave em chamas.

Famílias assistiram à tragédia

Segundo as autoridades locais, alguns familiares das vítimas encontravam-se no aeroporto e testemunharam o acidente. Equipas de apoio psicológico foram mobilizadas para prestar assistência aos familiares e amigos dos ocupantes.

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A empresa Skydive Kansas City confirmou a morte de todos os ocupantes e manifestou solidariedade para com as famílias das vítimas, descrevendo o acidente como uma perda devastadora para a comunidade do paraquedismo.

Investigação em curso

A investigação está agora a cargo do National Transportation Safety Board (NTSB), em português Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, e da Federal Aviation Administration (FAA), a Administração Federal de Aviação, que irão analisar os destroços da aeronave, os registos de manutenção e as comunicações efetuadas antes do acidente.

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