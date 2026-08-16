Doze pessoas morreram após autocarro sair da estrada e capotar na Hungria. Motorista foi detido

Há pelo menos 10 feridos graves. As autoridades húngaras suspeitam que o motorista possa ter adormecido ao volante.

Um autocarro de turismo com matrícula polaca despistou-se durante a madrugada deste domingo, na Hungria, provocando a morte de 12 pessoas e deixando pelo menos outras 10 gravemente feridas.

O acidente aconteceu por volta da 01h00 (cerca da meia noite em Portugal), na autoestrada M3, perto de Mezőkeresztes, no leste do país, a cerca de 140 quilómetros de Budapeste. O veículo seguia em direção a Nyíregyháza quando saiu da faixa de rodagem, entrou numa vala e acabou por capotar.

Autocarro transportava 59 pessoas

Segundo a Reuters, o autocarro transportava 57 turistas polacos e dois motoristas.

O impacto provocou danos graves no autocarro. Algumas das pessoas que estavam a bordo ficaram presas debaixo do veículo, tendo sido necessário recorrer a meios pesados para permitir as operações de socorro.

Polícia suspeita que motorista tenha adormecido

As autoridades húngaras estão a investigar as circunstâncias do acidente.

Uma das primeiras hipóteses avançadas pela polícia é a de que o motorista tenha adormecido ao volante, levando o autocarro a sair da estrada. Esta possibilidade está, contudo, sujeita à investigação e não constitui ainda uma conclusão definitiva sobre a causa do acidente.

O motorista foi detido pelas autoridades enquanto prosseguem as diligências para determinar o que aconteceu nos momentos anteriores ao despiste.

Dez pessoas ficaram gravemente feridas

Além das 12 vítimas mortais, pelo menos 10 pessoas sofreram ferimentos graves e foram transportadas para unidades hospitalares.

Os serviços de emergência assistiram ainda 37 pessoas com ferimentos ligeiros.

As operações de resgate prolongaram-se durante a madrugada, com os meios de emergência a trabalhar no local para retirar as vítimas do autocarro e prestar assistência aos sobreviventes. Algumas pessoas tiveram que ser resgatadas pelas janelas, devido à posição em que o autocarro capotou.

A estrada teve de ser parcialmente encerrada na zona do acidente para permitir a intervenção das equipas de socorro e das autoridades. Foram ainda utilizados dois guindastes pesados para estabilizar o autocarro de 24 toneladas, e socorrer as vítimas.

Autoridades polacas acompanham situação

O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radosław Sikorski, indicou que os serviços consulares estão em contacto com as autoridades húngaras e que irão prestar assistência na identificação das vítimas e no apoio aos cidadãos polacos afetados.

Também o Presidente da Polónia, Karol Nawrocki, manifestou pesar pela tragédia e apresentou condolências às famílias das vítimas.

O primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, também lamentou as mortes e agradeceu o trabalho desenvolvido pelas equipas de emergência que participaram nas operações de resgate.

A investigação continua para determinar as circunstâncias exatas do despiste e confirmar a causa do acidente.