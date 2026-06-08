Donald Trump volta a atacar jornalista e abandona entrevista em direto: "Ou és desonesta ou és estúpida"

O momento envolvia as suas alegações de que houve fraude eleitoral nas eleições norte-americanas de 2020, que culminaram com a vitória de Joe Biden.

O presidente norte-americano está novamente envolvido em polémica no mundo do jornalismo após insultar Kristen Welker, jornalista da NBC News, durante uma entrevista para o programa "Meet the Press".

O momento envolvia as suas alegações de que houve fraude eleitoral nas eleições norte-americanas de 2020, que culminaram com a vitória de Joe Biden. Donald Trump continuou a insistir que "bastava olhar" para as eleições para perceber a fraude, acrescentando ainda que o mesmo teria acontecido com as eleições para o cargo de governador da Califórnia.

"Já passaram quatro dias e ainda nem sequer estão perto de terminar a contagem", acusou, referindo-se às eleições primárias da Califórnia realizadas a semana passada, das quais o democrata Xavier Becerra levou a melhor.

Neste sentido, Welker afirmou que é comum isso acontecer no processo eleitoral do estado da Califórnia, pedindo que o presidente elaborasse os seus argumentos para sustentar a tese de fraude eleitoral - algo que Donald Trump não levou a bem.

"Eles são desonestos, tal como tu és desonesta, a tua imprensa é desonesta. E o "Meet the Press" é desonesto", respondeu, acrescentando: "Ou és desonesta ou és estúpida. Com isto, estás a fazer exatamente o que eles querem. Sabes que estas eleições são viciadas. A tua emissora sabe que são viciadas".

Posteriormente, passou para o insultos à jornalista, terminando a entrevista. "És tendenciosa e desonesta. Desculpa. Vamos dar por terminada a conversa porque já estou farto".

Antes de abandonar a entrevista, acrescentou que "um país nunca pode ser grande com uma imprensa desonesta".

Recorde-se que esta não é a primeira vez em que Donald Trump tem conflitos com jornalistas. Em novembro do ano passado, quando questionado sobre a divulgação dos ficheiros de Jeffrey Epstein, Donald Trump mandou calar uma jornalista da Bloomberg, chamando-lhe "porquinha".

Na mesma altura, chamou uma jornalista do new York Times de "feia por dentro e por fora" depois de uma reportagem sobre a condição física do presidente.

Mais recentemente, Trump disse que a jornalista Norah O'Donnell da CBS News era "uma vergonha" após ter citado excertos de textos do suspeito do tiroteio ocorrido no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, Cole Tomas Allen.