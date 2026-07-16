Donald Trump confirma presença na final do Mundial

A Casa Branca confirmou que Donald Trump marcará presença na final do Campeonato do Mundo de futebol, entre Espanha e Argentina, no próximo domingo, no MetLife Stadium. O Presidente norte-americano assistirá ao jogo decisivo do torneio disputado nos EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assistir à final do Campeonato do Mundo de futebol, que coloca frente a frente Espanha e Argentina, no próximo domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, na área metropolitana de Nova Iorque.

A confirmação foi feita esta quinta-feira pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que anunciou que o chefe de Estado norte-americano estará presente no encontro decisivo da competição, agendado para as 20h00 (hora de Portugal continental).

Segundo Leavitt, a presença de Trump "marcará o culminar daquele que foi o Mundial mais visto, mais seguro e mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos".

A responsável acrescentou ainda que a final representa "um desfecho apropriado para um torneio que demonstrou a capacidade dos Estados Unidos para acolher o mundo no maior dos palcos".

Regresso ao MetLife Stadium

Esta não será a primeira vez que Donald Trump assiste a uma final organizada pela FIFA no MetLife Stadium.

Há um ano, o Presidente norte-americano esteve presente na final do Mundial de Clubes, disputada no mesmo recinto, que terminou com a vitória do Chelsea sobre o Paris Saint-Germain. A presença reforçou a proximidade entre Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A participação de Trump na final do Mundial surge também depois de várias polémicas relacionadas com o torneio, incluindo a controvérsia em torno da anulação do cartão vermelho mostrado ao internacional norte-americano Folarin Balogun.

Espanha e Argentina discutem o título mundial

Dentro das quatro linhas, a final coloca frente a frente duas das principais seleções do futebol mundial.

A Espanha, campeã do mundo em 2010 e detentora do título europeu, procura conquistar o seu segundo troféu mundial.

Do outro lado estará a Argentina, campeã mundial em 1978, 1986 e 2022, que tenta alcançar o quarto título da sua história e tornar-se a primeira seleção desde o Brasil, em 1962, a revalidar a conquista do Campeonato do Mundo.