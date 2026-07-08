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Donald Trump chama "presidente Putin" a Zelensky durante encontro com o presidente ucraniano na cimeira da NATO

O insólito marcou o encontro entre os chefes de estado norte-americano e ucraniano, que tem como foco os esforços para pôr fim ao conflito com a Rússia.
Redação
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Donald Trump chama "presidente Putin" a Zelensky durante encontro com o presidente ucraniano na cimeira da NATO
AFP

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou um momento insólito na conferência de imprensa à amrgem da 36.ª Cimeira da NATO em Ancara, Turquia. Enquanto falava à comunicação social, Donald Trump chamou “Putin” a Volodymyr Zelensky.

“Tem uma questão para o presidente Putin?", questionou o presidente norte-americano a um jornalista, enquanto apontava  para o presidente ucraniano. 

A sala encheu-se de risos, com Trump a repetir a pergunta: “O que gostaria de lhe perguntar, já que eu próprio vou fazer-lhe essa questão?”.

O insólito marcou o encontro entre os chefes de estado norte-americano e ucraniano, que tem como foco os esforços para pôr fim ao conflito com a Rússia.

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