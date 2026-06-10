Donald Trump alvo de vaias durante jogo da NBA em Nova Iorque

Donald Trump foi alvo de vaias por parte do público presente no Madison Square Garden, em Nova Iorque, durante o terceiro jogo da final da NBA entre os New York Knicks e os San Antonio Spurs.
A presença de Trump, convidado pelos Knicks, tornou-se histórica por ser a primeira vez que um presidente norte-americano em funções assistiu a um jogo das finais da NBA no recinto nova-iorquino. A entrada do presidente foi acompanhada por um forte esquema de segurança, com controlo reforçado de acessos.
Contudo, logo à chegada e quando foi exibido no ecrã gigante, Trump foi recebido com vaias por parte do público, num ambiente marcado pela contestação, durante o hino nacional.
Dentro das quatro linhas, os San Antonio Spurs venceram os New York Knicks por 115-111.