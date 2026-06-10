segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Donald Trump alvo de vaias durante jogo da NBA em Nova Iorque

Quando foi exibido no ecrã gigante, Trump foi recebido com assobios e ruídos de contestação por parte do público.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Donald Trump alvo de vaias durante jogo da NBA em Nova Iorque

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Donald Trump foi alvo de vaias por parte do público presente no Madison Square Garden, em Nova Iorque, durante o terceiro jogo da final da NBA entre os New York Knicks e os San Antonio Spurs.

A presença de Trump, convidado pelos Knicks, tornou-se histórica por ser a primeira vez que um presidente norte-americano em funções assistiu a um jogo das finais da NBA no recinto nova-iorquino. A entrada do presidente foi acompanhada por um forte esquema de segurança, com controlo reforçado de acessos.

Contudo, logo à chegada e quando foi exibido no ecrã gigante, Trump foi recebido com vaias por parte do público, num ambiente marcado pela contestação, durante o hino nacional.

Dentro das quatro linhas, os San Antonio Spurs venceram os New York Knicks por 115-111.

Temas

Donald Trump
Madison Square Garden
NBA
Críticas
Contestação

Leia também

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

O Kremlin saiu esta segunda-feira em defesa do teste de um míssil balístico lançado pela China para o oceano Pacífico, considerando que Pequim exerceu um "direito soberano". O ensaio militar gerou críticas da Austrália, Japão e Nova Zelândia, numa altura de crescente tensão na região do Indo-Pacífico
Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Mais vistos

Destaques