quarta-feira, 26 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Dolly Parton: já é conhecida a causa da morte da estrela da música country aos 80 anos

A cantora norte-americana morreu esta terça-feira, aos 80 anos, no hospital em Nashville onde estava internada desde 21 de agosto.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Adolescente de 17 anos atropela casal de mota: os dois morreram dias depois do acidente. Jovem estava embriagado

Relacionados

Adeus à voz de “Jolene”: Dolly Parton morre aos 80 anos

Dona de uma carreira de mais de seis décadas, deixou clássicos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You” e construiu um legado que ultrapassou muito além da música country
Adeus à voz de “Jolene”: Dolly Parton morre aos 80 anos

Morreu Carl Dean, marido de Dolly Parton, aos 82 anos

A causa da morte, contudo, não foi anunciada. 
Morreu Carl Dean, marido de Dolly Parton, aos 82 anos

Já é conhecida a causa da morte da estrela da música Dolly Parton, que morreu esta terça-feira aos 80 anos. 

De acordo com a confirmação da equipa da cantora à revista People, Parton morreu após uma “breve batalha contra o cancro”, embora não revelem qual o tipo diagnosticado à cantora country.

A cantora morreu no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, em Nashville, onde Dolly Parton estava internada desde o dia 21 de agosto, “rodeada pelos seus entes queridos”, garante a equipa.

Recorde-se que Dolly Parton já tinha tornado públicos os problemas de saúde que enfrentava, nomeadamente problemas renais e autoimunes. A cantora country chegou a afirmar ter desvalorizado muitos dos sintomas enquanto cuidava do seu marido, Carl Dean, que morreu em março do ano passado.

Nos últimos meses, a cantora também enfrentou problemas de saúde que a levaram a cancelar ou adiar compromissos profissionais. Terá faltado à inauguração de uma nova atração no Dollywood por recomendação médica, depois de ter sofrido episódios de tonturas e desidratação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A notícia da morte

Foi o seu sobrinho, Bryan Seaver, que anunciou a morte da tia nas redes sociais. 

"O meu nome é Brian Seaver, filho de Cassie Parton, e estou aqui hoje a representar as famílias Parton e Owens para anunciar o falecimento da minha tia, Dolly Rebecca Parton Dean", começou por dizer no vídeo que já conta com mais de 100 mil comentários.

Da pobreza no Tennessee ao estrelato

Dolly Rebecca Parton nasceu a 19 de janeiro de 1946, em Locust Ridge, no Tennessee, no seio de uma família numerosa e com poucos recursos.

Cresceu numa pequena casa nas Great Smoky Mountains, numa família com 12 filhos. A música esteve presente desde cedo. Ainda criança, Parton já escrevia canções e cantava em programas de rádio e televisão locais.

Aos 13 anos, apresentou-se no Grand Ole Opry, um dos mais importantes palcos da música country norte-americana.

Pouco depois de terminar o ensino secundário, mudou-se para Nashville.

Era o início de uma carreira que viria a transformar completamente a sua vida.

“Jolene” é uma das canções mais reconhecidas de sempre

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Dolly Parton tornou-se conhecida inicialmente como compositora e intérprete de música country, mas foi a sua capacidade para escrever canções que acabou por lhe garantir um lugar na história.

Entre os temas que escreveu está “Jolene”, lançado em 1973. A música, construída em torno do pedido desesperado de uma mulher a outra para que não lhe roube o companheiro, tornou-se uma das canções mais conhecidas do repertório de Parton.

Décadas depois, continuaria a ser reinterpretada por artistas de diferentes gerações e estilos.

Temas

Dolly Parton
Causa da morte
Óbito
Música
Jolene

Leia também

Terence Crawford surpreende Zelensky com um presente inesperado: uma cadela chamada Freya

O antigo campeão mundial de boxe encontrou-se com o Presidente ucraniano em Kiev e levou consigo um presente pouco habitual. O nome do animal esconde um detalhe curioso.
Terence Crawford surpreende Zelensky com um presente inesperado: uma cadela chamada Freya

Cheia repentina no Nepal deixa mais de 300 desaparecidos: a maioria são turistas

O Conselho de Turismo do Nepal avançou que dos 384 desaparecidos, 291 são cidadãos estrangeiros.
Cheia repentina no Nepal deixa mais de 300 desaparecidos: a maioria são turistas

Alerta internacional leva à detenção de pai suspeito de abusar da filha de dois anos em Espanha

Um alerta internacional desencadeou uma operação da Polícia Nacional espanhola que levou à detenção do pai da criança em menos de 24 horas. Foram também apreendidos vários dispositivos com ficheiros de exploração sexual infantil e material que terá sido partilhado online.
Alerta internacional leva à detenção de pai suspeito de abusar da filha de dois anos em Espanha

Mais vistos

Destaques