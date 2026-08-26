Dolly Parton: já é conhecida a causa da morte da estrela da música country aos 80 anos

Relacionados
Adeus à voz de “Jolene”: Dolly Parton morre aos 80 anos
Já é conhecida a causa da morte da estrela da música Dolly Parton, que morreu esta terça-feira aos 80 anos.
De acordo com a confirmação da equipa da cantora à revista People, Parton morreu após uma “breve batalha contra o cancro”, embora não revelem qual o tipo diagnosticado à cantora country.
A cantora morreu no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, em Nashville, onde Dolly Parton estava internada desde o dia 21 de agosto, “rodeada pelos seus entes queridos”, garante a equipa.
Recorde-se que Dolly Parton já tinha tornado públicos os problemas de saúde que enfrentava, nomeadamente problemas renais e autoimunes. A cantora country chegou a afirmar ter desvalorizado muitos dos sintomas enquanto cuidava do seu marido, Carl Dean, que morreu em março do ano passado.
Nos últimos meses, a cantora também enfrentou problemas de saúde que a levaram a cancelar ou adiar compromissos profissionais. Terá faltado à inauguração de uma nova atração no Dollywood por recomendação médica, depois de ter sofrido episódios de tonturas e desidratação.
A notícia da morte
Foi o seu sobrinho, Bryan Seaver, que anunciou a morte da tia nas redes sociais.
"O meu nome é Brian Seaver, filho de Cassie Parton, e estou aqui hoje a representar as famílias Parton e Owens para anunciar o falecimento da minha tia, Dolly Rebecca Parton Dean", começou por dizer no vídeo que já conta com mais de 100 mil comentários.
Da pobreza no Tennessee ao estrelato
Dolly Rebecca Parton nasceu a 19 de janeiro de 1946, em Locust Ridge, no Tennessee, no seio de uma família numerosa e com poucos recursos.
Cresceu numa pequena casa nas Great Smoky Mountains, numa família com 12 filhos. A música esteve presente desde cedo. Ainda criança, Parton já escrevia canções e cantava em programas de rádio e televisão locais.
Aos 13 anos, apresentou-se no Grand Ole Opry, um dos mais importantes palcos da música country norte-americana.
Pouco depois de terminar o ensino secundário, mudou-se para Nashville.
Era o início de uma carreira que viria a transformar completamente a sua vida.
“Jolene” é uma das canções mais reconhecidas de sempre
Dolly Parton tornou-se conhecida inicialmente como compositora e intérprete de música country, mas foi a sua capacidade para escrever canções que acabou por lhe garantir um lugar na história.
Entre os temas que escreveu está “Jolene”, lançado em 1973. A música, construída em torno do pedido desesperado de uma mulher a outra para que não lhe roube o companheiro, tornou-se uma das canções mais conhecidas do repertório de Parton.
Décadas depois, continuaria a ser reinterpretada por artistas de diferentes gerações e estilos.