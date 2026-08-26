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Dolly Parton homenageada no Palácio de Buckingham ao som de um dos seus êxitos: tributo está a surpreender fãs

Embora o Rei Carlos III e a Rainha Consorte Camilla não estivessem presentes, não deixaram de prestar a sua homenagem nas redes sociais.
Redação
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A morte da estrela da música country Dolly Parton deixou o mundo de luto. As homenagens à cantora multiplicam-se e chegaram até ao Palácio de Buckingham.

A Banda dos Coldstream Guards, uma das mais antigas e famosas bandas militares do Exército Britânico, prestou homenagem a Dolly Parton com uma interpretação da sua música “9 to 5”. O espetáculo aconteceu no Palácio de Buckingham, durante a cerimónia regular de Troca da Guarda.

Embora o Rei Carlos III e a Rainha Consorte Camilla não estivessem presentes, não deixaram de prestar a sua homenagem nas redes sociais. “Lembrando da falecida e grande Dolly, que trouxe alegria, conforto e inspiração para tantos – incluindo os milhões de crianças que receberam livros gratuitos através de sua Imagination Library", pode ler-se na publicação.

Também a instituição de caridade de Camilla, “The Queen's Reading Room”, elogiou Parton como uma "defensora inabalável da alegria e importância da leitura." "Ao colocar tantos livros nas mãos de tantas crianças, ela deu-lhes o presente mais precioso: a chance a milhões de jovens mentes de abrir a porta para a imaginação, a possibilidade e um amor vitalício pela leitura", escreveu a organização nas redes sociais. " Obrigada, Dolly!"

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Dolly Parton
Palácio de Buckingham
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9 to 5

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