Dois sismos devastam a Venezuela: pelo menos 164 mortos, 971 feridos e alerta de tsunami

O país está em estado de emergência, com escolas fechadas e o aeroporto encerado devido aos graves danos sofridos na sua infraestrutura.

Dois grandes sismos, de magnitude 7.2 e 7.5 na escala de Richter foram registados na Venezuela, na noite desta quarta-feira.

De acordo com a imprensa local, o primeiro abalo terá sido sentido às 18h04 locais (23h04 em Lisboa) e o segundo apenas um minuto depois, com epicentro na cidade de Yumare. Os abalos foram sentidos em várias zonas, incluindo Colômbia, Países Baixos Caribenhos, Curaçau e Aruba.

As imagens nas redes sociais mostram o pânico da população.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos espera um "número elevado de vítimas" e "danos extensos".

Após os abalos, foi emitido um alerta tsunami para as Caraíbas, embora o epicentro do terremoto tenha sido em Terra.

A presidente Delcy Rdríguez já falou ao país, onde informou os números de um primeiro balanço: 32 mortos e mais de 700 feridos. Entretanto, uma nova atualização confirma 164 mortos e 971 feridos.

Os números deverão aumentar, com as agências responsáveis a apelar à população que se mantenha afastada de edifícios que ainda podem colapsar.

Decly Rodríguez informou ainda que o país receberá ajuda de El Salvador e da República Dominicana, entre outros países. Itália vai pedir à União Europeia que ative o mecanismo de ajuda para o país.

O governo dos Estados Unidos anunciou a mobilização de uma Equipa de Assistência a Desastres e o envio de pessoal especializado e ajuda humanitária para apoiar a Venezuela.

Neste momento, o país está em estado de emergência, com escolas fechadas e o aeroporto encerado devido aos graves danos sofridos na sua infraestrutura.

Notícia atualizada às 11h45