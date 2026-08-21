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Dois portugueses feridos em incêndio que destruiu restaurante na Suíça. Um está em estado grave

O fogo destruiu por completo um edifício onde funcionava um restaurante português em Thusis, durante a madrugada.
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As chamas terão começado no segundo piso de um edifício com apartamentos, tendo-se estendido ao restaurante português "Beverin", na cidade de Thusis. 
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Dois portugueses estão entre os feridos de um incêndio que deflagrou numa madrugada de hoje no edifício de um restaurante português na pequena cidade Thusis, no leste da Suíça, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros acompanha com consternação o incêndio num restaurante português Beverin, na Suíça", declarou o ministério, numa nota enviada à agência Lusa, acrescentando que, entre as oito pessoas feridas, encontra-se "um cidadão português gravemente ferido neste acidente e outro nacional confirmado entre os ligeiros".

Segundo a mesma fonte, está ainda em curso a identificação das vítimas.

Segundo a polícia local, cinco pessoas estão desaparecidas. 

"Na madrugada de quinta-feira para sexta-feira [hoje], um grande incêndio deflagrou em Thusis. Um restaurante com habitação foi completamente destruído. Cinco pessoas estão desaparecidas", afirmou a polícia de Graubünden, num comunicado.

"Catorze pessoas conseguiram escapar ao edifício em chamas. Entre elas, oito ficaram feridas, duas gravemente, duas moderadamente e quatro ligeiramente", acrescentou.

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Os feridos receberam os primeiros socorros no local e foram posteriormente transportados para três hospitais da região (Chur, Thusis e Ilanz), bem como para o hospital de Zurique. 

As autoridades abriram uma investigação para determinar a causa do incêndio. 

Segundo a polícia, "as primeiras conclusões indicam que o fogo começou no segundo andar do edifício". 

"A escadaria desabou, pelo que foi necessário recorrer a um guindaste para abrir o telhado", explicou.

Quase 100 bombeiros foram mobilizados para extinguir o incêndio. As operações de combate ao fogo ainda estavam em andamento ao início da manhã de hoje.

Uma foto divulgada pela polícia mostra um prédio de apartamentos de vários andares devastado por um violento incêndio no meio da noite. Grandes chamas são vistas a sair das janelas de um andar superior, com uma densa nuvem de fumo por cima do edifício.

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