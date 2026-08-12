Dois portugueses encontrados com vida após desaparecerem no mar na Croácia. Há ainda outros dois desaparecidos

Um grupo de quatro amigos seguia a remos num pequeno barco insuflável quando foi surpreendido por uma tempestade no Canal de Velebit.

Já foram resgatados dois dos quatros portugueses desaparecidos na madrugada desta quarta-feira, depois de passarem várias horas no mar, na sequência do naufrágio da embarcação em que seguiam na Croácia.

As autoridades croatas mantêm as operações de busca pelos outros dois cidadãos nacionais.

Os quatro portugueses, descritos pelas autoridades como jovens com cerca de 30 anos, encontravam-se num pequeno barco insuflável quando foram surpreendidos por condições meteorológicas adversas no Canal de Velebit, no norte da Croácia.

Dois portugueses encontrados com vida

O primeiro resgate aconteceu por volta das 11h40 locais, (10h40 em Portugal continental), quando uma mulher foi localizada na zona da baía de Butinj, a cerca de 20 quilómetros do ponto onde o grupo tinha iniciado a viagem.

A mulher foi avistada por uma das aeronaves mobilizadas para a operação de busca e salvamento. Segundo as autoridades croatas, encontrava-se exausta, mas sem ferimentos, tendo sido retirada do mar e transportada para terra, onde recebeu assistência médica.

Cerca de duas horas depois, foi encontrada uma segunda pessoa, localizada nas proximidades de rochas entre a enseada de Ogrul e o cabo Glavina. Também foi retirada do local e encaminhada para terra para receber cuidados médicos devido à exaustão.

Os dois sobreviventes terão passado mais de oito horas na água antes de serem encontrados.

Outros dois portugueses continuam desaparecidos

Apesar dos dois resgates, as autoridades croatas continuam a procurar os outros dois elementos do grupo.

O Ministério do Mar, dos Transportes e das Infraestruturas da Croácia confirmou que está em curso uma operação coordenada de busca no Canal de Velebit para localizar os dois cidadãos portugueses que permanecem desaparecidos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português garante que está a acompanhar a situação “com apreensão” e em articulação com as autoridades croatas.