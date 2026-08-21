"Pensei que nunca mais veria a minha família, o sol estava a matar-nos”: dois pescadores desaparecem no mar e sobrevivem cinco dias... dentro de uma caixa térmica

Durante cinco dias, dois pescadores mexicanos ficaram à deriva, sem comida nem água potável, até serem encontrados pela Marinha do México a cerca de 240 quilómetros da costa de Chiapas.

Durante cinco dias, o oceano Pacífico foi tudo o que Daniel Guerrero Martínez e José Luis Portelas Villegas tiveram pela frente. Os dois pescadores mexicanos, identificados pelo Telediario, estavam desaparecidos desde 14 de agosto e acabaram por ser encontrados vivos, a cerca de 240 quilómetros da costa de Chiapas, dentro de uma caixa térmica.

A Marinha do México confirmou, em comunicado, o resgate dos dois homens, encontrados a cerca de 130 milhas náuticas da costa, depois de uma operação de busca que envolveu meios navais e aéreos.

Os pescadores, de 53 e 32 anos, tinham partido de Paredón, no município de Tonalá, no dia 13 de agosto, a bordo da embarcação de pesca Camaronera. No dia seguinte, quando se encontravam a cerca de 120 quilómetros da costa, perdeu-se o contacto via rádio.

O barco desapareceu e começou uma corrida contra o tempo

Depois de não regressarem dentro do período previsto, a cooperativa de pesca deu o alerta às autoridades. Foi então desencadeada uma operação de busca que envolveu equipas por mar e por via aérea.

A Marinha mexicana alargou progressivamente a área de procura e mobilizou uma operação que combinou um navio, uma embarcação de interceção e um helicóptero. O objetivo era localizar os dois homens numa vasta área do Pacífico.

As buscas terminaram esta quarta-feira, quando uma patrulha oceânica conseguiu localizar os pescadores.

Estavam vivos e dentro de uma caixa térmica que, habitualmente, era utilizada para conservar o peixe.

Uma caixa térmica tornou-se a única esperança

Segundo os relatos dos próprios pescadores após o resgate, o barco acabou por afundar depois de uma onda atingir a embarcação.

Sem tempo para recuperar comida, água ou o equipamento de comunicação, os dois homens recorreram à caixa térmica para se manterem à tona.

"Pensei que nunca mais veria a minha família... o sol estava a matar-nos.”, afirmou um dos pescadores ao Telediario.

Os homens passaram os dias no mar sem comida e sem água potável. Quando foram encontrados, apresentavam sinais de desidratação severa e fadiga.

Foram encontrados a 240 quilómetros da costa

A localização dos pescadores tornou a operação particularmente exigente. A caixa térmica foi avistada a cerca de 130 milhas náuticas, aproximadamente 240 quilómetros, da costa de Chiapas.

Uma patrulha da Marinha aproximou-se do local e conseguiu retirar os dois homens da água. Depois do resgate, foram transportados de helicóptero para Puerto Chiapas.

Na base naval, receberam assistência médica e foram posteriormente entregues às famílias.