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Dois mortos após ataque numa escola na Alemanha. Suspeito tem 19 anos e foi detido

Duas pessoas, de 18 e 30 anos, morreram esta quinta-feira numa escola perto de Berlim, vítimas do ataque.
Redação
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Dois mortos após ataque numa escola na Alemanha. Suspeito tem 19 anos e foi detido

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Duas pessoas morreram esta quinta-feira na sequência de um ataque numa escola em Gosen-Neu Zittau, uma localidade situada no estado alemão de Brandemburgo, a sudeste de Berlim. A informação foi avançada inicialmente pelo jornal regional Märkische Allgemeine.

Ataque aconteceu esta quinta-feira

O incidente ocorreu numa escola de Gosen-Neu Zittau, no distrito de Oder-Spree, em Brandemburgo, a cerca de 30 quilómetros de Berlim.

As forças de segurança foram mobilizadas para o local na sequência do alerta e iniciaram uma operação para controlar a situação e identificar o responsável pelo ataque.

Um homem de 19 anos terá sido detido pelas autoridades.

As circunstâncias exatas do ataque continuam, contudo, por esclarecer.

Duas vítimas mortais

As autoridades confirmaram a morte de duas pessoas: uma das vítimas será uma jovem de 18 anos, enquanto a segunda vítima será um homem de 30 anos que terá tentado intervir durante o ataque.

De acordo com o mesmo jornal, o detido seria um antigo namorado da vítima de 18 anos.

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Suspeito foi detido

O suspeito foi detido pelas autoridades após o ataque.

Ainda não foram divulgadas informações oficiais suficientes para determinar se o homem era aluno da escola ou qual terá sido a motivação para o ataque.

Investigação prossegue

A área da escola foi alvo de uma operação policial após o ataque. Toda a área do estabelecimento terá sido isolada.

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