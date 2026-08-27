Dois mortos após ataque numa escola na Alemanha. Suspeito tem 19 anos e foi detido

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Duas pessoas morreram esta quinta-feira na sequência de um ataque numa escola em Gosen-Neu Zittau, uma localidade situada no estado alemão de Brandemburgo, a sudeste de Berlim. A informação foi avançada inicialmente pelo jornal regional Märkische Allgemeine.
Ataque aconteceu esta quinta-feira
O incidente ocorreu numa escola de Gosen-Neu Zittau, no distrito de Oder-Spree, em Brandemburgo, a cerca de 30 quilómetros de Berlim.
As forças de segurança foram mobilizadas para o local na sequência do alerta e iniciaram uma operação para controlar a situação e identificar o responsável pelo ataque.
Um homem de 19 anos terá sido detido pelas autoridades.
As circunstâncias exatas do ataque continuam, contudo, por esclarecer.
Duas vítimas mortais
As autoridades confirmaram a morte de duas pessoas: uma das vítimas será uma jovem de 18 anos, enquanto a segunda vítima será um homem de 30 anos que terá tentado intervir durante o ataque.
De acordo com o mesmo jornal, o detido seria um antigo namorado da vítima de 18 anos.
Suspeito foi detido
O suspeito foi detido pelas autoridades após o ataque.
Ainda não foram divulgadas informações oficiais suficientes para determinar se o homem era aluno da escola ou qual terá sido a motivação para o ataque.
Investigação prossegue
A área da escola foi alvo de uma operação policial após o ataque. Toda a área do estabelecimento terá sido isolada.