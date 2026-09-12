Dois irmãos morrem com cinco dias de diferença após serem atropelados durante passeio de bicicleta no Michigan

A condutora, de 64 anos, foi submetida a testes de alcoolemia e drogas, tendo ambos dado negativo.

Duas tragédias abalaram uma família no Michigan com apenas 5 dias de diferença. Uma adolescente de 13 anos morreu no hospital após um acidente de bicicleta que, cinco dias antes, tinha provocado a morte do seu irmão, de 12 anos.

Trata-se de Karalee e Calvin Shepard, segundo a revista People, que avança que o acidente aconteceu no passado dia 5 de setembro. Os dois foram atingidos por carro enquanto estavam a dar um passeio de bicicleta.

Ambos estariam a usar capacetes, mas, ainda assim, não foi suficiente para evitar lesões graves. A condutora, de 64 anos, foi submetida a testes de alcoolemia e drogas, tendo ambos dado negativo.

O óbito de Calvin foi declarado no local, mas Karalee ainda foi transportada para o hospital mais próximo. No dia 10 de setembro, Raquel Roark, mãe das duas crianças, anunciou nas redes sociais que Karalee não sobreviveu aos ferimentos. "Os nossos corações estão partidos além do que podemos colocar em palavras. Encontramos conforto em saber que Karalee e Calvin estão juntos novamente", escreveu Shepard. "Somos muito gratos por cada oração, cada mensagem e cada ato de amor que envolveu nossa família nestes últimos dias. Por favor, continuem a rezar pela nossa família enquanto lamentamos a perda de dois dos nossos preciosos filhos”, apela.

O funeral das duas crianças será realizado ao mesmo tempo, este sábado. A família afirma “não suportar a ideia de se despedir das crianças duas vezes”.

Um amigo da família Shepard criou um GoFundMe para os apoiar financeiramente, tendo arrecadado já mais de 136 mil dólares.