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Dois incidentes com aviões na mesma pista em menos de 48 horas obrigam a investigação na Alemanha

Os dois casos envolveram a pista 26L do Aeroporto de Munique e estão agora sob investigação das autoridades alemãs.
Redação
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Dois incidentes com aviões na mesma pista em menos de 48 horas obrigam a investigação na Alemanha
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Dois acidentes na mesma pista do Aeroporto de Munique estão a levantar dúvidas e a motivar investigações na Alemanha. 

Um Airbus da Lufthansa terá danificado a iluminação de aproximação da pista durante a aterragem na passada segunda-feira, dia 17 de agosto - apenas 48 horas depois de uma outra aeronave ter também atingido as luzes da mesma pista. 

O primeiro incidente

O primeiro incidente aconteceu no sábado, 15 de agosto. Um Boeing 787-9 da Vietnam Airlines, com destino a Hanói, teve dificuldades em ganhar velocidade durante a descolagem. O avião só conseguiu levantar voo quando já restavam cerca de 91 metros de pista.

A descolagem aconteceu, por isso, muito perto do final da pista, fazendo com que o avião passasse junto às luzes de aproximação instaladas no extremo oposto. Embora não tenha embatido nas luzes, foi o suficiente para causar um susto no aeroporto.

Depois de levantar voo, foram detetados outros problemas, incluindo um possível embate da cauda na pista e alertas relacionados com a pressão dos pneus. A tripulação decidiu regressar a Munique, onde o avião aterrou em segurança noutra pista.

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O segundo incidente

No dia 17 de agosto, um voo LH459, que transportava 351 passageiros vindos de São Francisco, preparava-se para aterrar às 17h10 no Aeroporto de Munique, após uma travessia transatlântica de cerca de 10 horas. 

Os primeiros relatórios indicam que o voo pousava abaixo do limite designado na pista, motivo pelo qual o trem de aterragem colidiu com várias luzes localizadas na pista. 

Não houve registo de feridos e a aeronave manteve-se sob o controlo do piloto.

Autoridades investigam caixas pretas

Após os dois incidentes, a Agência Federal de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Alemanha abriu processos oficiais para ambos os casos. 

As autoridades alertam, no entanto, para não serem tiradas conclusões preliminares de que os dois eventos estarão ligados, enfatizando que, embora os dois incidentes envolvam grandes aviões internacionais, não há evidências de falhas técnicas comuns aos dois casos.

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