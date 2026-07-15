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Dois encapuzados tentaram entrar na casa de Lamine Yamal em Barcelona. Polícia catalã está a investigar

Os dois indivíduos acabaram por fugir antes da chegada da polícia, depois de serem detetados nas imagens de videovigilância.
Redação
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Dois encapuzados tentaram entrar na casa de Lamine Yamal em Barcelona. Polícia catalã está a investigar

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A casa de Lamine Yamal, em Esplugues de Llobregat, nos arredores de Barcelona, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira, poucas horas depois da vitória da Espanha sobre a França, que garantiu à seleção espanhola um lugar na final do Mundial 2026.

Segundo avançouo El País, dois indivíduos encapuzados tentaram entrar na propriedade do jogador, mas acabaram por fugir antes da chegada da polícia, depois de serem detetados pela equipa de segurança privada, que vigiava a residência, pelas imagens de videovigilância.

A polícia catalã está agora a investigar.

Casa pertenceu a Piqué e Shakira

A residência onde ocorreu a tentativa de assalto situa-se numa urbanização de luxo em Esplugues de Llobregat e é conhecida por ter pertencido, no passado, ao antigo internacional espanhol Gerard Piqué e à cantora Shakira.

Lamine Yamal adquiriu o imóvel em 2025, sendo atualmente uma das figuras mais mediáticas do futebol espanhol.

Futebolistas continuam a ser alvo deste tipo de crimes

As autoridades espanholas admitem que este tipo de crimes tem aumentado nos últimos anos, com grupos organizados a aproveitarem a ausência dos jogadores durante jogos ou estágios para tentarem entrar nas suas casas.

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Segundo a imprensa espanhola, na mesma madrugada foi registada outra tentativa de assalto na mesma urbanização, circunstância que está também a ser investigada para perceber se existe ligação entre os casos.

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