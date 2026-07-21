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Dois bombeiros morrem a combater incêndio num edifício perto de Bordéus

Dois bombeiros morreram enquanto combatiam um incêndio num edifício em Mérignac, perto de Bordéus, no sudoeste de França, anunciou o ministro do Interior francês. O país enfrenta uma temporada de incêndios particularmente grave, com quase 40 mil hectares de área ardida desde o início do ano.
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Dois bombeiros morrem a combater incêndio num edifício perto de Bordéus

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Dois bombeiros morreram esta terça-feira enquanto combatiam um incêndio num edifício em Mérignac, na região da Gironda, perto de Bordéus, no sudoeste de França, anunciou o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez.

"Acabei de saber que dois bombeiros faleceram ao combater um incêndio em Mérignac, na Gironda, um incêndio num edifício", afirmou o governante durante o período de perguntas ao Governo no parlamento francês, sem avançar mais pormenores sobre as circunstâncias das mortes.

A França tem cerca de 250 mil bombeiros. Deste total, aproximadamente 200.900 são voluntários, 44.300 são profissionais e 13.370 são militares, integrados nas estruturas de bombeiros de Paris e Marselha.

Quase 40 mil hectares ardidos desde janeiro

A morte dos dois bombeiros ocorre numa altura particularmente difícil para as autoridades francesas, que enfrentam uma temporada de incêndios florestais com uma área ardida significativamente superior à registada no mesmo período do ano passado.

Na segunda-feira, o Governo francês estimou em pouco menos de 40 mil hectares a área consumida pelas chamas desde o início de 2026, um valor "bastante superior" ao registado no período homólogo de 2025.

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As autoridades já detiveram pelo menos 111 pessoas por suspeitas de envolvimento na origem ou propagação dos incêndios.

O serviço nacional de meteorologia, Météo-France, colocou 27 dos 96 departamentos franceses em situação de risco elevado de incêndios florestais. Outros seis departamentos estão sob alerta laranja, o segundo nível mais grave de uma escala de quatro.

França enfrenta condições excecionais

As condições meteorológicas e ambientais estão a contribuir para o agravamento do risco de incêndio em várias regiões do país.

Laurent Nuñez descreveu a situação como "um pouco excecional", apontando para uma combinação de fatores que favorece a propagação rápida das chamas.

"Estamos numa situação um pouco excecional, com uma seca extremamente grave, (...) uma vegetação abundante devido às chuvas do final de 2025 e, muitas vezes, ventos fortes, o que faz com que, em muitos cenários, tudo seja bastante inflamável e os incêndios se propaguem muito rapidamente", afirmou o ministro aos jornalistas na segunda-feira.

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As autoridades francesas mantêm, por isso, o alerta perante a possibilidade de novos incêndios e de uma rápida progressão das chamas, numa altura em que as temperaturas elevadas e a seca agravam as condições de risco em várias zonas do país.

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