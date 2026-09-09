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Documentos revelam que Nova Iorque sabia que o ar se tinha tornado tóxico após o 11 de Setembro: “Disseram que era seguro respirar”

Mais de nove mil pessoas morreram devido a doenças relacionadas com a exposição às consequências dos ataques. Diretamente da tragédia, resultaram 2.977 mortos. 
Redação
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Documentos revelam que Nova Iorque sabia que o ar se tinha tornado tóxico após o 11 de Setembro: “Disseram que era seguro respirar”
AP

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A dois dias de completar 25 anos desde a tragédia do 11 de setembro, o presidente da Câmara de Nova Iorque anunciou a divulgação de milhares de documentos sobre a catástrofe que revelam dados surpreendentes.

Segundo Zohran Mamdani, a cidade terá ocultado informações sobre a toxicidade do ar após os ataques. "Estes documentos mostram o que a cidade sabia sobre a presença de ar tóxico em redor do Ground Zero, quando tomou conhecimento disso e como agiu para limitar a sua responsabilidade legal", destacou durante uma conferência de imprensa.

A divulgação dos ficheiros, até agora nunca antes trazidos a público, faz parte de uma exigência da 9/11 Health Watch, um grupo de defesa das vítimas dos ataques, que implica que a autarquia torne pública toda a informação que detêm sobre o 11 de setembro. 

Segundo o programa federal criado para prestar acompanhamento médico às vítimas, morreram mais de nove mil pessoas devido a doenças relacionadas com a exposição às consequências dos ataques. Diretamente da tragédia, resultaram 2.977 mortos. 

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"As pessoas adoeceram porque os líderes em quem confiavam lhes mentiram, dizendo que era seguro respirar o ar tóxico", destacou o presidente, referindo-se aos meses de poluição e poeira residual que se seguiram aos ataques. Doenças como cancro ou outras crónicas perseguem algumas das vítimas até hoje.

Os documentos que serão ainda divulgados comprometem autarcas anteriores: Rudy Giuliana, em funções na altura dos ataques, e Michael Bloomberg, que o sucedeu no inverno de 2002.

Na mesma conferência de imprensa, Steven Banks, procurador-chefe de Nova Iorque, revelou que alguns dos 173 mil documentos que serão divulgados online estão relacionadas com “discussões que a administração Giuliani mantinha na altura sobre responsabilidade jurídica e riscos para a saúde".

Os documentos envolvem ainda o deputado Jerry Nadler, que terá transmitido informações durante a administração de Bloomberg “sobre as preocupações dos residentes de Lower Manhattan" em relação à qualidade do ar que respiravam”.

Zohan Mamdani não revelou, no entanto, mais nomes envolvidos, afirmando apenas que serão “vários que o povo confiava”. Ben Chevat, diretor da associação de apoio às vítimas 9/11 Health Watch, agradeceu a ao atual presidente nova-iorquino por ter sido "a primeira autoridade em 25 anos a começar finalmente a abordar a questão".

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