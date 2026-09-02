Direita LGBT nos Estados Unidos afasta-se da defesa dos direitos de pessoas trans

Os Log Cabin Republicans, organização de conservadores LGBT ligada ao Partido Republicano, deixaram de incluir a defesa dos direitos das pessoas trans na sua missão nacional. A decisão está a gerar críticas.

A principal organização de conservadores LGBT ligada ao Partido Republicano nos Estados Unidos decidiu deixar de incluir a defesa dos direitos das pessoas trans na sua agenda nacional. Os Log Cabin Republicans dizem agora concentrar a sua atuação em questões relacionadas com a orientação sexual e com os valores conservadores.

A mudança foi anunciada pelo presidente da organização, Ross Hemminger, que explicou que o conselho de administração votou a favor de uma nova orientação. “Por outras palavras, somos uma organização de defesa das pessoas LGB”, escreveu num artigo de opinião publicado online na passada quinta-feira.

A decisão representa uma inversão da posição adotada pelo grupo em 2015, quando os Log Cabin Republicans passaram a incluir expressamente as questões relacionadas com pessoas trans na sua missão.

O que levou à mudança?

Segundo o The Washington Times, Hemminger justificou a decisão com aquilo que considera ser uma alteração das prioridades do movimento transgénero. Entre os temas apontados estão os cuidados de afirmação de género para menores e a participação de mulheres trans em competições desportivas femininas.

O dirigente afirmou que o movimento trans passou a promover aquilo que classificou como uma “ideologia radical de género” e defendeu que a associação entre estas questões e a comunidade LGBT está a prejudicar o apoio público conquistado ao longo das últimas décadas para direitos de pessoas homossexuais e bissexuais.

Os Log Cabin Republicans sustentam que a organização lutou durante décadas pela igualdade perante a lei, incluindo pelo direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na nova orientação, porém, a defesa de questões especificamente relacionadas com pessoas trans deixa de fazer parte da sua missão nacional.

Apesar da alteração, pessoas trans conservadoras continuam a poder integrar a organização. "A filiação continua aberta a todos os conservadores", afirmou Hemminger, esclarecendo que as delegações locais da organização mantêm a autonomia para acolher membros e apoiantes transgénero, de acordo com a realidade das suas comunidades.

Uma mudança num momento de forte ofensiva contra direitos trans

A decisão surge num contexto político particularmente difícil para as pessoas trans nos Estados Unidos.

A administração de Donald Trump tem adotado várias medidas destinadas a restringir direitos e proteções de pessoas trans. Entre outras medidas, o Presidente determinou que o Governo federal reconheça apenas dois sexos e avançou com políticas relativas ao serviço militar, ao acesso a cuidados de afirmação de género e à participação de pessoas trans no desporto.

A mudança dos Log Cabin Republicans aproxima, assim, a organização de algumas das posições defendidas pela atual administração republicana.

O grupo, contudo, nem sempre esteve tão próximo de Trump. Em 2016, optou por não apoiar a candidatura do, então, candidato republicano, devido às dúvidas sobre a forma como iria abordar os direitos LGBT. Em 2019, acabou por apoiar a sua recandidatura e, nos anos seguintes, tornou-se um aliado mais próximo do atual Presidente.

Decisão provoca críticas

A nova posição foi criticada por organizações que defendem os direitos LGBT.

A National Stonewall Democrats acusou os Log Cabin Republicans de abandonarem as pessoas trans para preservar o apoio político entre os conservadores. O presidente da organização, Jeremy Comeau, afirmou que a ofensiva contra os direitos trans poderá não ficar limitada a esta comunidade e apontou também para os direitos relacionados com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção e proteção contra a discriminação.

"Os Republicanos do Log Cabin cederam totalmente aos desejos de Trump com uma manobra cobarde e sem princípios, que sacrifica as pessoas trans para tentar salvar a sua própria pele." disse Comeau. “A legislação anti-trans foi o início, não o objetivo final, e a mesma coligação já está a atacar o casamento igualitário, os direitos de adoção e as proteções contra a discriminação. Ignorar o problema não protege. Significa apenas que não se vê o que está para vir. A comunidade LGB também está na mira. Sempre esteve.”

Os críticos contestam, assim, a ideia de que seja possível separar completamente a defesa dos direitos de pessoas LGB da proteção das pessoas trans, considerando que várias das conquistas legais do movimento LGBT resultaram de uma luta conjunta.

Os Log Cabin Republicans defendem uma interpretação diferente e dizem querer recuperar uma agenda centrada na orientação sexual, na igualdade perante a lei e nos valores conservadores.

Quem são os Log Cabin Republicans?

Criados na Califórnia no final dos anos 70, os Log Cabin Republicans nasceram como reação à chamada Proposta 6, uma iniciativa que pretendia impedir pessoas homossexuais de trabalharem como professores nas escolas públicas do estado.

Ao longo das décadas, tornaram-se uma das principais organizações de defesa de direitos LGBT dentro do Partido Republicano. A sua evolução política acompanhou, contudo, a transformação da relação entre o movimento conservador e as questões LGBT.

A organização apoia atualmente Donald Trump e tem assumido uma posição cada vez mais próxima das prioridades culturais da direita norte-americana.

A retirada das questões trans da sua missão representa agora mais um passo nessa trajetória e expõe uma divisão que se tem tornado cada vez mais visível dentro da política LGBT norte-americana: até que ponto os direitos de pessoas lésbicas, gays e bissexuais devem continuar politicamente ligados à defesa dos direitos das pessoas trans.