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Direita LGBT nos Estados Unidos afasta-se da defesa dos direitos de pessoas trans

Os Log Cabin Republicans, organização de conservadores LGBT ligada ao Partido Republicano, deixaram de incluir a defesa dos direitos das pessoas trans na sua missão nacional. A decisão está a gerar críticas.
Redação
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Direita LGBT nos Estados Unidos afasta-se da defesa dos direitos de pessoas trans

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A principal organização de conservadores LGBT ligada ao Partido Republicano nos Estados Unidos decidiu deixar de incluir a defesa dos direitos das pessoas trans na sua agenda nacional. Os Log Cabin Republicans dizem agora concentrar a sua atuação em questões relacionadas com a orientação sexual e com os valores conservadores.

A mudança foi anunciada pelo presidente da organização, Ross Hemminger, que explicou que o conselho de administração votou a favor de uma nova orientação. “Por outras palavras, somos uma organização de defesa das pessoas LGB”, escreveu num artigo de opinião publicado online na passada quinta-feira.

A decisão representa uma inversão da posição adotada pelo grupo em 2015, quando os Log Cabin Republicans passaram a incluir expressamente as questões relacionadas com pessoas trans na sua missão.

O que levou à mudança?

Segundo o The Washington Times, Hemminger justificou a decisão com aquilo que considera ser uma alteração das prioridades do movimento transgénero. Entre os temas apontados estão os cuidados de afirmação de género para menores e a participação de mulheres trans em competições desportivas femininas.

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O dirigente afirmou que o movimento trans passou a promover aquilo que classificou como uma “ideologia radical de género” e defendeu que a associação entre estas questões e a comunidade LGBT está a prejudicar o apoio público conquistado ao longo das últimas décadas para direitos de pessoas homossexuais e bissexuais.

Os Log Cabin Republicans sustentam que a organização lutou durante décadas pela igualdade perante a lei, incluindo pelo direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na nova orientação, porém, a defesa de questões especificamente relacionadas com pessoas trans deixa de fazer parte da sua missão nacional.

Apesar da alteração, pessoas trans conservadoras continuam a poder integrar a organização. "A filiação continua aberta a todos os conservadores", afirmou Hemminger, esclarecendo que as delegações locais da organização mantêm a autonomia para acolher membros e apoiantes transgénero, de acordo com a realidade das suas comunidades.

Uma mudança num momento de forte ofensiva contra direitos trans

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A decisão surge num contexto político particularmente difícil para as pessoas trans nos Estados Unidos.

A administração de Donald Trump tem adotado várias medidas destinadas a restringir direitos e proteções de pessoas trans. Entre outras medidas, o Presidente determinou que o Governo federal reconheça apenas dois sexos e avançou com políticas relativas ao serviço militar, ao acesso a cuidados de afirmação de género e à participação de pessoas trans no desporto.

A mudança dos Log Cabin Republicans aproxima, assim, a organização de algumas das posições defendidas pela atual administração republicana.

O grupo, contudo, nem sempre esteve tão próximo de Trump. Em 2016, optou por não apoiar a candidatura do, então, candidato republicano, devido às dúvidas sobre a forma como iria abordar os direitos LGBT. Em 2019, acabou por apoiar a sua recandidatura e, nos anos seguintes, tornou-se um aliado mais próximo do atual Presidente.

Decisão provoca críticas

A nova posição foi criticada por organizações que defendem os direitos LGBT.

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A National Stonewall Democrats acusou os Log Cabin Republicans de abandonarem as pessoas trans para preservar o apoio político entre os conservadores. O presidente da organização, Jeremy Comeau, afirmou que a ofensiva contra os direitos trans poderá não ficar limitada a esta comunidade e apontou também para os direitos relacionados com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção e proteção contra a discriminação.

"Os Republicanos do Log Cabin cederam totalmente aos desejos de Trump com uma manobra cobarde e sem princípios, que sacrifica as pessoas trans para tentar salvar a sua própria pele." disse Comeau. “A legislação anti-trans foi o início, não o objetivo final, e a mesma coligação já está a atacar o casamento igualitário, os direitos de adoção e as proteções contra a discriminação. Ignorar o problema não protege. Significa apenas que não se vê o que está para vir. A comunidade LGB também está na mira. Sempre esteve.”

Os críticos contestam, assim, a ideia de que seja possível separar completamente a defesa dos direitos de pessoas LGB da proteção das pessoas trans, considerando que várias das conquistas legais do movimento LGBT resultaram de uma luta conjunta.

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Os Log Cabin Republicans defendem uma interpretação diferente e dizem querer recuperar uma agenda centrada na orientação sexual, na igualdade perante a lei e nos valores conservadores.

Quem são os Log Cabin Republicans?

Criados na Califórnia no final dos anos 70, os Log Cabin Republicans nasceram como reação à chamada Proposta 6, uma iniciativa que pretendia impedir pessoas homossexuais de trabalharem como professores nas escolas públicas do estado.

Ao longo das décadas, tornaram-se uma das principais organizações de defesa de direitos LGBT dentro do Partido Republicano. A sua evolução política acompanhou, contudo, a transformação da relação entre o movimento conservador e as questões LGBT.

A organização apoia atualmente Donald Trump e tem assumido uma posição cada vez mais próxima das prioridades culturais da direita norte-americana.

A retirada das questões trans da sua missão representa agora mais um passo nessa trajetória e expõe uma divisão que se tem tornado cada vez mais visível dentro da política LGBT norte-americana: até que ponto os direitos de pessoas lésbicas, gays e bissexuais devem continuar politicamente ligados à defesa dos direitos das pessoas trans.

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