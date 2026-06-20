Dia de praia termina em tragédia: uma criança morreu e duas sofreram ferimentos graves após ficarem presas numa zona rochosa em Espanha

Estavam seis crianças na água no momento do acidente.

O que era para ser um momento de lazer acabou numa tragédia em Tarragona, Espanha. Uma criança morreu e outras duas ficaram gravemente feridas depois de um incidente ocorrido na praia de L’Arrabassada, durante a tarde desta sexta-feira.

O alerta foi dado depois de seis crianças terem ficado presas numa zona rochosa junto à costa, segundo o Correio da Manhã.

No local estiveram seis ambulâncias, cinco equipas de resgate dos bombeiros e um helicóptero, com o objetivo de prestar assistência às crianças e resgatá-las do mar.

Três das vítimas conseguiram sair pelo próprio pé. As outras duas tiveram que ser resgatadas e apresentaram ferimentos considerados graves, de acordo com a mesma fonte.

As crianças foram transportadas para o hospital e até ao momento não há novos detalhes sobre o seu estado clínico.