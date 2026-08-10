Dezenas de gatos encontrados sozinhos num barco à deriva em Washington

Uma embarcação à deriva causou estranheza por quem passava na Baía de Commencement, em Washington. Não se viam pessoas, mas sim gatos.
Esta sexta-feira, a Polícia de Tacoma resolveu o mistério: posicionou-se junto ao barco e descobriu dezenas de gatos sozinhos na embarcação.
De acordo com a CNN Internacional, os animais encontravam-se “assustados e desnutridos”.
Eram mais de 30 felinos, que estão agora ao cuidado das entidades locais. O motivo pelo qual estavam sozinhos num barco à deriva permanece desconhecido.
No entanto, a história não fica por aqui
As testemunhas que passam pela baía continuaram a ver gatos a colocarem-se à vista em vários sítios do barco. O número total de animais encontrados na embarcação ainda não oficializado.
A CNN Internacional deixa ainda a nota de que não é certo se as autoridades vão regressar à embarcação para resgatar os restantes animais.