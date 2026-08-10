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Dezenas de gatos encontrados sozinhos num barco à deriva em Washington

Os gatos encontrados estão agora entregues às autoridades locais.
Redação
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Dezenas de gatos encontrados sozinhos num barco à deriva em Washington
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Uma embarcação à deriva causou estranheza por quem passava na Baía de Commencement, em Washington. Não se viam pessoas, mas sim gatos. 

Esta sexta-feira, a Polícia de Tacoma resolveu o mistério: posicionou-se junto ao barco e descobriu dezenas de gatos sozinhos na embarcação. 

De acordo com a CNN Internacional, os animais encontravam-se “assustados e desnutridos”. 

Eram mais de 30 felinos, que estão agora ao cuidado das entidades locais. O motivo pelo qual estavam sozinhos num barco à deriva permanece desconhecido.

No entanto, a história não fica por aqui

As testemunhas que passam pela baía continuaram a ver gatos a colocarem-se à vista em vários sítios do barco. O número total de animais encontrados na embarcação ainda não oficializado. 

A CNN Internacional deixa ainda a nota de que não é certo se as autoridades vão regressar à embarcação para resgatar os restantes animais.

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Gatos em barco à deriva
Baía de Commencement
Washington
EUA
Polícia de Tacoma

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