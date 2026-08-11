Dez grandes terramotos já abalaram o mundo em 2026. O mais forte chegou aos 7.8

Dois terramotos separados por apenas 39 segundos na Venezuela, um sismo de magnitude 7,8 nas Filipinas e, mais recentemente, outro de 7,4 na Colômbia. 2026 tem sido marcado por fortes abalos sísmicos em diferentes pontos do planeta, mas segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o número registado até agora mantém-se dentro dos padrões históricos.

Só este ano de 2026 já foram registados dez terramotos de magnitude superior a 7 em diferentes pontos do planeta, segundo os registos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Entre fevereiro e agosto, grandes sismos atingiram países como a Malásia, Tonga, Vanuatu, Indonésia, Japão, Filipinas, Venezuela, México e, o mais recente, a Colômbia. Alguns ocorreram em zonas pouco povoadas e provocaram danos limitados, enquanto outros tiveram consequências graves e deixaram milhares de vítimas.

O mais forte até agora aconteceu nas Filipinas, com magnitude 7,8, no passado dia 7 de junho, mas foram os dois sismos registados na Venezuela, separados por apenas 39 segundos de diferença, que tiveram as consequências mais graves.

A lista, organizada do acontecimento mais recente para o mais antigo, tem como referência os registos do USGS para sismos de magnitude superior a 7 ocorridos até ao dia 10 de agosto de 2026.

Colômbia: magnitude 7,4

O mais recente grande sismo registado ocorreu na Colômbia, a 10 de agosto.

O USGS registou uma magnitude de 7,4, com epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul de San José del Palmar, no departamento de Chocó. O foco ocorreu a aproximadamente 107 quilómetros de profundidade.

O tremor foi sentido em várias regiões do país e provocou forte movimento do solo. O USGS registou uma intensidade máxima de VII, considerada “muito forte”, e colocou o evento num nível laranja no sistema PAGER, utilizado para estimar rapidamente o possível impacto de um sismo.

A profundidade do epicentro fez com que o abalo fosse sentido numa área extensa, incluindo regiões bastante afastadas do ponto onde ocorreu.

As autoridades colombianas mobilizaram equipas de emergência para avaliar os danos e procurar eventuais vítimas nas zonas mais afetadas, e até agora há pelo menos 132 mortos e mais de 570 feridos.

México: magnitude 7,3

Poucas semanas antes, a 17 de julho, um sismo de magnitude 7,3 atingiu a costa sul do México.

O epicentro ficou localizado a cerca de 52 quilómetros a oeste de Puerto Madero, no estado de Chiapas, a uma profundidade de aproximadamente 22 quilómetros, segundo o USGS.

O tremor foi sentido em várias regiões do México e também em países da América Central. Por ter ocorrido relativamente perto da superfície e numa zona costeira, o sismo foi acompanhado com atenção pelas autoridades devido ao possível risco de tsunami.

Venezuela: dois grandes sismos em apenas 39 segundos

Um dos episódios sísmicos mais invulgares do ano aconteceu na Venezuela, a 24 de junho.

Em menos de um minuto, o país foi atingido por dois grandes terramotos. O primeiro teve magnitude 7,2 e o segundo atingiu 7,5.

Os dois eventos ocorreram com apenas 39 segundos de intervalo, sendo considerados pelo USGS dois sismos distintos e não um único terramoto seguido de uma réplica.

A proximidade temporal e a força dos dois movimentos agravaram os efeitos sobre várias regiões do país.

O episódio provocou mais de 6000 vítimas mortais, segundo o balanço mais recente, número que conta com pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes. Há também mais de 70 mil feridos e danos em edifícios e infraestruturas. A dimensão dos estragos acabou por transformar estes dois sismos num dos acontecimentos sísmicos mais graves de 2026.

A ocorrência de dois movimentos de grande magnitude praticamente consecutivos tornou ainda mais difícil a resposta das equipas de emergência, que tiveram de avaliar danos depois de a terra voltar a tremer.

O evento foi seguido por réplicas, incluindo uma de magnitude 6,4 registada posteriormente na mesma região.

Filipinas: o sismo mais forte do ano

A 7 de junho, as Filipinas registaram até agora o terramoto mais forte de 2026.

O sismo atingiu magnitude 7,8 e teve epicentro ao largo de Mindanao. O USGS estimou uma profundidade de aproximadamente 57 quilómetros.

O movimento foi sentido com grande intensidade em várias zonas da ilha e levou à ativação dos mecanismos de alerta para o risco de tsunami.

O instituto sismológico filipino PHIVOLCS registou intensidades elevadas em diferentes localidades e alertou para a possibilidade de réplicas.

A dimensão do sismo voltou a colocar em evidência a exposição das Filipinas aos fenómenos sísmicos. O arquipélago encontra-se numa das regiões tectonicamente mais ativas do planeta, onde várias placas se encontram e interagem.

Japão: magnitude 7,4

A 20 de abril, um sismo de magnitude 7,4 atingiu o mar ao largo da costa nordeste do Japão.

O epicentro ficou localizado a cerca de 97 quilómetros a nordeste de Miyako, a uma profundidade aproximada de 25 quilómetros.

A localização submarina do epicentro levou as autoridades a acompanhar de perto a possibilidade de formação de um tsunami.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) registou ondas de tsunami após o sismo, com uma altura máxima de cerca de 80 centímetros numa estação de maré em Kuji.

O Japão possui um dos sistemas de monitorização e alerta sísmico mais avançados do mundo, precisamente devido à elevada exposição do território a terramotos e tsunamis.

Indonésia: magnitude 7,4

Pouco antes, a 1 de abril, tinha sido a Indonésia a sofrer um forte sismo. O evento atingiu magnitude 7,4 e teve epicentro no mar, na região das Molucas do Norte.

O terramoto ocorreu a cerca de 35 quilómetros de profundidade, segundo os dados do USGS.

Também neste caso houve um tsunami. A NOAA registou uma primeira onda cerca de 17 minutos depois do sismo, tendo sido medida uma altura máxima próxima dos 60 centímetros numa estação de maré.

A Indonésia é também uma das regiões mais expostas a terramotos e tsunamis do mundo, encontrando-se numa zona de convergência de várias placas tectónicas.

Vanuatu: magnitude 7,3

A 30 de março, um terramoto de magnitude 7,3 atingiu a região de Vanuatu, no Pacífico Sul. Apesar da elevada magnitude, a profundidade do sismo contribuiu para limitar os efeitos à superfície.

O epicentro ficou localizado a cerca de 51 quilómetros a nordeste de Luganville, na ilha de Espiritu Santo, a uma profundidade aproximada de 121 quilómetros.

O evento foi sentido na região, mas as avaliações iniciais apontaram para um risco relativamente reduzido de vítimas e perdas económicas.

Vanuatu também está situado numa das zonas tectonicamente mais ativas do mundo, pelo que a ocorrência frequente de sismos faz parte da realidade das populações locais.

Tonga: magnitude 7,5

A 24 de março, um forte terramoto de magnitude 7,5 atingiu a região de Tonga, no Pacífico. Apesar da magnitude elevada, a grande profundidade do foco ajudou a reduzir os efeitos à superfície.

O epicentro ficou localizado a cerca de 158 quilómetros a oeste de Neiafu, a uma profundidade superior a 200 quilómetros.

Malásia: magnitude 7,1

O primeiro grande sismo de 2026 desta lista ocorreu na Malásia, a 22 de fevereiro.

O USGS registou uma magnitude de 7,1, com epicentro na região de Sabah, no norte da ilha de Bornéu.

O que distingue este evento é sobretudo a sua enorme profundidade. O foco do sismo ocorreu a aproximadamente 629 quilómetros abaixo da superfície. Essa característica ajudou a limitar os danos provocados à superfície, apesar da magnitude elevada.

O USGS considera que sismos muito profundos tendem a provocar menos destruição à superfície do que eventos de magnitude semelhante que ocorram a poucos quilómetros de profundidade.

Porque é que um sismo de magnitude 7 pode ter efeitos tão diferentes?

Os dez acontecimentos mostram que a magnitude não é suficiente para determinar o impacto de um terramoto.

A profundidade do epicentro, a distância em relação às zonas habitadas, a qualidade dos edifícios e a possibilidade de formação de tsunamis são alguns dos fatores que ajudam a explicar por que razão dois sismos com magnitudes semelhantes podem provocar consequências completamente diferentes.

O terramoto da Malásia é um exemplo disso. Apesar de ter atingido magnitude 7,1, ocorreu a centenas de quilómetros de profundidade.

Já os sismos da Venezuela tiveram consequências muito mais graves, devido à combinação da magnitude, localização e proximidade de zonas habitadas.

O risco de tsunami foi uma constante

Vários dos grandes sismos registados este ano ocorreram no mar e foram suficientemente fortes para levantar preocupações relacionadas com tsunamis.

Foi o caso dos terramotos da Indonésia e do Japão, que provocaram ondas de tsunami registadas por estações de monitorização.

Nas Filipinas, o sismo de magnitude 7,8 também levou à ativação dos sistemas internacionais de alerta.

A relação entre terramotos e tsunamis é particularmente importante quando o movimento ocorre no fundo do oceano e provoca um deslocamento significativo da coluna de água.

Nem todos os sismos submarinos geram tsunamis perigosos. A magnitude, o tipo de falha e a direção do movimento são determinantes.

Estão a acontecer mais terramotos?

A sucessão de grandes sismos ao longo de 2026 pode dar a impressão de que a atividade sísmica mundial está a aumentar... mas não.

O USGS monitoriza a atividade global há décadas e a média anual de sismos de grande magnitude (classe 7,0 a 7,9) é de cerca de 15 eventos por ano.

Ter 10 sismos desta magnitude entre fevereiro e agosto (cerca de 6 meses) está dentro da média estatística esperada.