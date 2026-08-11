Dez grandes terramotos já abalaram o mundo em 2026. O mais forte chegou aos 7.8

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Só este ano de 2026 já foram registados dez terramotos de magnitude superior a 7 em diferentes pontos do planeta, segundo os registos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
Entre fevereiro e agosto, grandes sismos atingiram países como a Malásia, Tonga, Vanuatu, Indonésia, Japão, Filipinas, Venezuela, México e, o mais recente, a Colômbia. Alguns ocorreram em zonas pouco povoadas e provocaram danos limitados, enquanto outros tiveram consequências graves e deixaram milhares de vítimas.
O mais forte até agora aconteceu nas Filipinas, com magnitude 7,8, no passado dia 7 de junho, mas foram os dois sismos registados na Venezuela, separados por apenas 39 segundos de diferença, que tiveram as consequências mais graves.
A lista, organizada do acontecimento mais recente para o mais antigo, tem como referência os registos do USGS para sismos de magnitude superior a 7 ocorridos até ao dia 10 de agosto de 2026.
Colômbia: magnitude 7,4
O mais recente grande sismo registado ocorreu na Colômbia, a 10 de agosto.
O USGS registou uma magnitude de 7,4, com epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul de San José del Palmar, no departamento de Chocó. O foco ocorreu a aproximadamente 107 quilómetros de profundidade.
O tremor foi sentido em várias regiões do país e provocou forte movimento do solo. O USGS registou uma intensidade máxima de VII, considerada “muito forte”, e colocou o evento num nível laranja no sistema PAGER, utilizado para estimar rapidamente o possível impacto de um sismo.
A profundidade do epicentro fez com que o abalo fosse sentido numa área extensa, incluindo regiões bastante afastadas do ponto onde ocorreu.
As autoridades colombianas mobilizaram equipas de emergência para avaliar os danos e procurar eventuais vítimas nas zonas mais afetadas, e até agora há pelo menos 132 mortos e mais de 570 feridos.
México: magnitude 7,3
Poucas semanas antes, a 17 de julho, um sismo de magnitude 7,3 atingiu a costa sul do México.
O epicentro ficou localizado a cerca de 52 quilómetros a oeste de Puerto Madero, no estado de Chiapas, a uma profundidade de aproximadamente 22 quilómetros, segundo o USGS.
O tremor foi sentido em várias regiões do México e também em países da América Central. Por ter ocorrido relativamente perto da superfície e numa zona costeira, o sismo foi acompanhado com atenção pelas autoridades devido ao possível risco de tsunami.
Venezuela: dois grandes sismos em apenas 39 segundos
Um dos episódios sísmicos mais invulgares do ano aconteceu na Venezuela, a 24 de junho.
Em menos de um minuto, o país foi atingido por dois grandes terramotos. O primeiro teve magnitude 7,2 e o segundo atingiu 7,5.
Os dois eventos ocorreram com apenas 39 segundos de intervalo, sendo considerados pelo USGS dois sismos distintos e não um único terramoto seguido de uma réplica.
A proximidade temporal e a força dos dois movimentos agravaram os efeitos sobre várias regiões do país.
O episódio provocou mais de 6000 vítimas mortais, segundo o balanço mais recente, número que conta com pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes. Há também mais de 70 mil feridos e danos em edifícios e infraestruturas. A dimensão dos estragos acabou por transformar estes dois sismos num dos acontecimentos sísmicos mais graves de 2026.
A ocorrência de dois movimentos de grande magnitude praticamente consecutivos tornou ainda mais difícil a resposta das equipas de emergência, que tiveram de avaliar danos depois de a terra voltar a tremer.
O evento foi seguido por réplicas, incluindo uma de magnitude 6,4 registada posteriormente na mesma região.
Filipinas: o sismo mais forte do ano
A 7 de junho, as Filipinas registaram até agora o terramoto mais forte de 2026.
O sismo atingiu magnitude 7,8 e teve epicentro ao largo de Mindanao. O USGS estimou uma profundidade de aproximadamente 57 quilómetros.
O movimento foi sentido com grande intensidade em várias zonas da ilha e levou à ativação dos mecanismos de alerta para o risco de tsunami.
O instituto sismológico filipino PHIVOLCS registou intensidades elevadas em diferentes localidades e alertou para a possibilidade de réplicas.
A dimensão do sismo voltou a colocar em evidência a exposição das Filipinas aos fenómenos sísmicos. O arquipélago encontra-se numa das regiões tectonicamente mais ativas do planeta, onde várias placas se encontram e interagem.
Japão: magnitude 7,4
A 20 de abril, um sismo de magnitude 7,4 atingiu o mar ao largo da costa nordeste do Japão.
O epicentro ficou localizado a cerca de 97 quilómetros a nordeste de Miyako, a uma profundidade aproximada de 25 quilómetros.
A localização submarina do epicentro levou as autoridades a acompanhar de perto a possibilidade de formação de um tsunami.
A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) registou ondas de tsunami após o sismo, com uma altura máxima de cerca de 80 centímetros numa estação de maré em Kuji.
O Japão possui um dos sistemas de monitorização e alerta sísmico mais avançados do mundo, precisamente devido à elevada exposição do território a terramotos e tsunamis.
Indonésia: magnitude 7,4
Pouco antes, a 1 de abril, tinha sido a Indonésia a sofrer um forte sismo. O evento atingiu magnitude 7,4 e teve epicentro no mar, na região das Molucas do Norte.
O terramoto ocorreu a cerca de 35 quilómetros de profundidade, segundo os dados do USGS.
Também neste caso houve um tsunami. A NOAA registou uma primeira onda cerca de 17 minutos depois do sismo, tendo sido medida uma altura máxima próxima dos 60 centímetros numa estação de maré.
A Indonésia é também uma das regiões mais expostas a terramotos e tsunamis do mundo, encontrando-se numa zona de convergência de várias placas tectónicas.
Vanuatu: magnitude 7,3
A 30 de março, um terramoto de magnitude 7,3 atingiu a região de Vanuatu, no Pacífico Sul. Apesar da elevada magnitude, a profundidade do sismo contribuiu para limitar os efeitos à superfície.
O epicentro ficou localizado a cerca de 51 quilómetros a nordeste de Luganville, na ilha de Espiritu Santo, a uma profundidade aproximada de 121 quilómetros.
O evento foi sentido na região, mas as avaliações iniciais apontaram para um risco relativamente reduzido de vítimas e perdas económicas.
Vanuatu também está situado numa das zonas tectonicamente mais ativas do mundo, pelo que a ocorrência frequente de sismos faz parte da realidade das populações locais.
Tonga: magnitude 7,5
A 24 de março, um forte terramoto de magnitude 7,5 atingiu a região de Tonga, no Pacífico. Apesar da magnitude elevada, a grande profundidade do foco ajudou a reduzir os efeitos à superfície.
O epicentro ficou localizado a cerca de 158 quilómetros a oeste de Neiafu, a uma profundidade superior a 200 quilómetros.
Malásia: magnitude 7,1
O primeiro grande sismo de 2026 desta lista ocorreu na Malásia, a 22 de fevereiro.
O USGS registou uma magnitude de 7,1, com epicentro na região de Sabah, no norte da ilha de Bornéu.
O que distingue este evento é sobretudo a sua enorme profundidade. O foco do sismo ocorreu a aproximadamente 629 quilómetros abaixo da superfície. Essa característica ajudou a limitar os danos provocados à superfície, apesar da magnitude elevada.
O USGS considera que sismos muito profundos tendem a provocar menos destruição à superfície do que eventos de magnitude semelhante que ocorram a poucos quilómetros de profundidade.
Porque é que um sismo de magnitude 7 pode ter efeitos tão diferentes?
Os dez acontecimentos mostram que a magnitude não é suficiente para determinar o impacto de um terramoto.
A profundidade do epicentro, a distância em relação às zonas habitadas, a qualidade dos edifícios e a possibilidade de formação de tsunamis são alguns dos fatores que ajudam a explicar por que razão dois sismos com magnitudes semelhantes podem provocar consequências completamente diferentes.
O terramoto da Malásia é um exemplo disso. Apesar de ter atingido magnitude 7,1, ocorreu a centenas de quilómetros de profundidade.
Já os sismos da Venezuela tiveram consequências muito mais graves, devido à combinação da magnitude, localização e proximidade de zonas habitadas.
O risco de tsunami foi uma constante
Vários dos grandes sismos registados este ano ocorreram no mar e foram suficientemente fortes para levantar preocupações relacionadas com tsunamis.
Foi o caso dos terramotos da Indonésia e do Japão, que provocaram ondas de tsunami registadas por estações de monitorização.
Nas Filipinas, o sismo de magnitude 7,8 também levou à ativação dos sistemas internacionais de alerta.
A relação entre terramotos e tsunamis é particularmente importante quando o movimento ocorre no fundo do oceano e provoca um deslocamento significativo da coluna de água.
Nem todos os sismos submarinos geram tsunamis perigosos. A magnitude, o tipo de falha e a direção do movimento são determinantes.
Estão a acontecer mais terramotos?
A sucessão de grandes sismos ao longo de 2026 pode dar a impressão de que a atividade sísmica mundial está a aumentar... mas não.
O USGS monitoriza a atividade global há décadas e a média anual de sismos de grande magnitude (classe 7,0 a 7,9) é de cerca de 15 eventos por ano.
Ter 10 sismos desta magnitude entre fevereiro e agosto (cerca de 6 meses) está dentro da média estatística esperada.