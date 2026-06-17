Descobertas as maiores termas romanas dos Países Baixos em antiga cidade do Império Romano

Arqueólogos encontraram em Nijmegen, nos Países Baixos, as maiores termas romanas alguma vez identificadas no país. O complexo, decorado com mármore e calcário preto e branco, revela o elevado nível de riqueza e desenvolvimento da antiga cidade romana de Ulpia Noviomagus há quase dois mil anos

Arqueólogos descobriram em Nijmegen, no leste dos Países Baixos, as maiores termas romanas alguma vez encontradas no país, num achado que lança nova luz sobre a importância e prosperidade da antiga cidade de Ulpia Noviomagus durante o domínio do Império Romano.

A descoberta foi anunciada esta quarta-feira pela câmara municipal de Nijmegen, que destacou a dimensão do complexo termal e a qualidade dos materiais utilizados na sua construção, incluindo mármore e placas de calcário preto e branco, elementos normalmente associados a edifícios de elevado prestígio.

Segundo a autarquia, as escavações arqueológicas revelaram também quarteirões residenciais organizados por ruas, habitações luxuosas e uma torre, evidenciando um elevado grau de desenvolvimento urbano naquela que foi uma das mais importantes cidades romanas situadas no território dos atuais Países Baixos.

Entre os milhares de artefactos recuperados encontram-se grampos de osso, joias, moedas e um busto de bronze de Baco, o deus romano do vinho. Para os investigadores, estes objetos testemunham o nível de riqueza dos habitantes da cidade há cerca de 1.900 a 1.800 anos.

“Estes milhares de objetos testemunham o luxo de que gozavam os habitantes desta parte da cidade”, sublinhou a câmara municipal em comunicado.

As termas destacam-se ainda pelos materiais nobres utilizados na decoração. As paredes interiores eram revestidas a mármore, enquanto os pavimentos apresentavam lajes de calcário preto e branco, conferindo ao complexo um aspeto particularmente luxuoso para a época.

A antiga Ulpia Noviomagus, atual Nijmegen, desempenhou um papel central na presença romana na região. De acordo com a autarquia, acredita-se que a povoação recebeu o estatuto oficial de cidade por iniciativa do imperador romano Trajano, por volta do ano 100 d.C.

Os historiadores consideram que as termas terão sido construídas pouco depois dessa elevação administrativa, acompanhando o crescimento económico e urbano da cidade.

A descoberta reforça a importância arqueológica de Nijmegen e oferece novos dados sobre a vida quotidiana, a arquitetura e a organização urbana de uma das principais cidades romanas do norte da Europa.