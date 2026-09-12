Descarrilamento de comboio em França pode ter sido provocado por ato malicioso. 44 pessoas ficaram feridas

O comboio regional transportava 186 passageiros quando descarrilou na sexta-feira à noite, na Normandia, provocando 44 feridos, uma das quais ficou em estado crítico.

A pista de um ato malicioso é privilegiada na investigação do descarrilamento de um comboio na sexta-feira em França, do qual resultaram 44 feridos, tendo sido encontrado um pedaço de trilho na via, foi hoje anunciado.

A informação é avançada pela AFP, que cita uma fonte policial.

O descarrilamento do comboio regional (TER) que transportava 186 passageiros ocorreu na Normandia, no município de Cléon (Seine-Maritime) na sexta-feira por volta das 19:45.

No total, 44 pessoas ficaram feridas, incluindo uma jovem que foi retirada "em estado crítico", e importantes meios de socorro foram mobilizados com 130 bombeiros, cinco equipas médicas e 80 veículos.

Os resultados dos "testes" de álcool e drogas ao condutor do comboio foram "todos negativos", indicou o procurador de Rouen, Sébastien Gallois.

Alguns passageiros presentes testemunharam a violência do acidente.

Em declarações à estação pública Ici, Louis, de 24 anos, contou que, ao início, sentiu solavancos que lhe pareceram normais, mas "dois ou três segundos depois, a situação tornou-se cada vez mais intensa".

"Já não me conseguia manter no assento, tive de me segurar no banco da frente. Começámos a descarrilar, os vidros rebentaram parcialmente, principalmente na parte da frente do vagão. Pedras da estrada voaram para dentro do vagão. Havia cacos de vidro por todo o lado (...). Ainda estou a tremer", relatou.

Entretanto, a circulação que tinha sido interrompida imediatamente em grande parte ao redor da área do acidente foi restabelecida, indicou hoje o porta-voz da SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français).