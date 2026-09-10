Desabamento em mina no centro de Moçambique faz pelo menos seis mortos

Seis pessoas morreram na sequência de um desabamento de terras na Mina de Seis Carros, em Manica. A polícia moçambicana confirmou que o acidente ocorreu de madrugada, num período em que muitos mineiros aproveitam a falta de visibilidade e a menor fiscalização para entrar na exploração

Pelo menos seis pessoas morreram na sequência de um desabamento de terras na Mina de Seis Carros, no distrito de Vanduzi, província de Manica, centro de Moçambique, confirmou esta quinta-feira à agência Lusa a Polícia da República de Moçambique (PRM).

O chefe do Departamento de Relações Públicas do Comando Provincial e porta-voz da PRM em Manica, Mouzinho Manasse, disse que não há registo de feridos no incidente, ocorrido na quarta-feira.

“Seis pessoas morreram e não há feridos”, afirmou, sem adiantar pormenores sobre a identidade das vítimas ou as circunstâncias do desabamento.

Segundo o responsável, muitos mineiros aproveitam o período entre as 00:00 e as 03:00 para entrar em zonas de exploração mineira, numa altura em que a reduzida visibilidade dificulta as ações de fiscalização.

“Os desabamentos que têm vindo a acontecer ocorrem normalmente entre a meia-noite e as três horas da madrugada, num período em que a visibilidade é bastante reduzida”, explicou.

Manasse acrescentou que a PRM mantém equipas de patrulhamento na região, mas reconheceu dificuldades acrescidas na fiscalização noturna devido às características das áreas de mineração.

Após o incidente, a polícia reforçou o patrulhamento no local e enviou uma equipa para avaliar a situação e identificar medidas que permitam reduzir os riscos associados à atividade mineira.

O incidente ocorre numa província onde as autoridades têm manifestado preocupação com a mineração desregrada, devido aos riscos para as comunidades, aos impactos ambientais e à exploração ilegal de recursos minerais.

Em julho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) alertou para a presença de menores em atividades de mineração ilegal em Manica, após identificar cerca de 900 pontos de escavação onde trabalhavam várias pessoas, incluindo menores de 15 anos.

Também em junho, a Câmara de Minas de Moçambique advertiu para os problemas associados à mineração descontrolada na província e defendeu uma maior coordenação entre instituições públicas e privadas, numa altura em que Manica regista a descoberta de novos minerais críticos.

Em 2025, o Governo suspendeu licenças de empresas mineiras devido a irregularidades ambientais, incluindo a ausência de planos de recuperação de solos e de sistemas de contenção de resíduos, após um relatório das Forças de Defesa e Segurança apontar para uma “mineração descontrolada” na província.

Entretanto, segundo informação atualizada pelo Governo moçambicano em agosto último, já foi autorizada a retoma da atividade de 30 das 41 empresas mineiras suspensas em Manica, após estas cumprirem requisitos ambientais e normas de mineração, estando as restantes em avaliação.