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Desabamento em mina no centro de Moçambique faz pelo menos seis mortos

Seis pessoas morreram na sequência de um desabamento de terras na Mina de Seis Carros, em Manica. A polícia moçambicana confirmou que o acidente ocorreu de madrugada, num período em que muitos mineiros aproveitam a falta de visibilidade e a menor fiscalização para entrar na exploração
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Pelo menos seis pessoas morreram na sequência de um desabamento de terras na Mina de Seis Carros, no distrito de Vanduzi, província de Manica, centro de Moçambique, confirmou esta quinta-feira à agência Lusa a Polícia da República de Moçambique (PRM).

O chefe do Departamento de Relações Públicas do Comando Provincial e porta-voz da PRM em Manica, Mouzinho Manasse, disse que não há registo de feridos no incidente, ocorrido na quarta-feira.

“Seis pessoas morreram e não há feridos”, afirmou, sem adiantar pormenores sobre a identidade das vítimas ou as circunstâncias do desabamento.

Segundo o responsável, muitos mineiros aproveitam o período entre as 00:00 e as 03:00 para entrar em zonas de exploração mineira, numa altura em que a reduzida visibilidade dificulta as ações de fiscalização.

“Os desabamentos que têm vindo a acontecer ocorrem normalmente entre a meia-noite e as três horas da madrugada, num período em que a visibilidade é bastante reduzida”, explicou.

Manasse acrescentou que a PRM mantém equipas de patrulhamento na região, mas reconheceu dificuldades acrescidas na fiscalização noturna devido às características das áreas de mineração.

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Após o incidente, a polícia reforçou o patrulhamento no local e enviou uma equipa para avaliar a situação e identificar medidas que permitam reduzir os riscos associados à atividade mineira.

O incidente ocorre numa província onde as autoridades têm manifestado preocupação com a mineração desregrada, devido aos riscos para as comunidades, aos impactos ambientais e à exploração ilegal de recursos minerais.

Em julho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) alertou para a presença de menores em atividades de mineração ilegal em Manica, após identificar cerca de 900 pontos de escavação onde trabalhavam várias pessoas, incluindo menores de 15 anos.

Também em junho, a Câmara de Minas de Moçambique advertiu para os problemas associados à mineração descontrolada na província e defendeu uma maior coordenação entre instituições públicas e privadas, numa altura em que Manica regista a descoberta de novos minerais críticos.

Em 2025, o Governo suspendeu licenças de empresas mineiras devido a irregularidades ambientais, incluindo a ausência de planos de recuperação de solos e de sistemas de contenção de resíduos, após um relatório das Forças de Defesa e Segurança apontar para uma “mineração descontrolada” na província.

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Entretanto, segundo informação atualizada pelo Governo moçambicano em agosto último, já foi autorizada a retoma da atividade de 30 das 41 empresas mineiras suspensas em Manica, após estas cumprirem requisitos ambientais e normas de mineração, estando as restantes em avaliação.

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