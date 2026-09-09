Depois de homem partir as duas pernas, passageiros ficam presos de cabeça para baixo em montanha-russa no Parque Warner

Tudo aconteceu na montanha-russa “Stunt Fall”, promovida como “única na Europa”. Nesta atração, os passageiros vão a mais de 115 quilómetros por hora, a uma altura de 65 metros.

Os acidentes em montanhas russas parecem cada vez mais recorrentes (ainda que não tenham ligação entre si). Pouco mais de uma semana depois de um homem de 49 anos ter fraturado as duas pernas numa atração no Parque Warner, em Madrid, um novo incidente veio assombrar o mesmo parque espanhol. Os passageiros de uma das muitas montanhas-russas do parque ficaram de cabeça para baixo durante quase 15 minutos.

A situação foi divulgada por um utilizador na rede social X, que será um dos passageiros que ficou preso de cabeça para baixo na atração no passado domingo, dia 6 de setembro. O vídeo publicado mostra a montanha-russa “Stunt Fall”, promovida como “única na Europa”, onde terá acontecido o incidente. Nesta atração, os passageiros vão a mais de 115 quilómetros por hora, a uma altura de 65 metros. Ao que tudo indica, não houve registo de feridos.

O Parque Warner não revelou qualquer motivo para a paragem, nem o tempo exato que os passageiros ficariam virados para baixo.