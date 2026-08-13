Decarrilamento de comboio no Reino Unido provoca forte perturbação nos transportes

No local já está a Polícia Britânica dos Transportes, paramédicos e bombeiros.

Um comboio descarrilou esta quinta-feira à chegada à estação de Lewes, no condado de East Sussex, Reino Unido. Por enquanto, não há registo de feridos.

De acordo com a Sky News, no local já está a Polícia Britânica dos Transportes, paramédicos e bombeiros.

A empresa responsável pelos comboios no país já alertou para a possibilidade de atrasos significativos. “Nenhum comboio pode passar por Lewes até nova ordem”, anunciou a National Rail, a rede de transporte ferroviário de passageiros na Grã-Bretanha.